陳豪吸金力超強傳賺過千萬搬新屋　陳茵媺鑽牆砌櫃樣樣掂

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-04 00:00

新冠肺炎疫情影響下，各行各業都大受打擊，不過一向投資有道的陳豪（Moses）不但繼續經營咖啡店及甜品店生意，去年更有報道指他以3000萬續約，成為TVB最高薪藝人，在疫市下依然吸金力超強，勁賺過千萬！雖然陳豪在接受訪問時避談收入，但就直認搬新屋，但由於他工作忙碌，所以搬屋的重任就落在老婆陳茵媺（Aimee）身上。而Aimee近日都有在IG分享搬屋的進程，多才多藝的她更包辦鑽牆、砌櫃等，相當犀利！

陳豪一家五口近日搬新屋。（IG@aimeechan_official）

據知陳豪原本持有大埔比華利山一個近2500呎的大單位，但為了三名子女可入讀港島區國際學校，早年他們舉家搬到港島，入住月租7萬的南灣嘉麟閣。近日陳豪一家就搬到隔離座，雖然距離近，但Pack箱都要花不少時間，而Aimee除了照顧三個仔女之外，還做埋電工，親手用錘仔同電鑽組裝電視櫃。Aimee透露自小受工程師爸爸薰陶，培養對建築設計的興趣，所以她自小就熱愛做手工，今次可以趁着搬屋之際體驗一下，令她樂在其中。

睇住日落同海景BBQ。（IG@aimeechan_official）

點擊下圖睇新屋環境：

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早前Aimee Post出一張陳豪在露台BBQ的相片，更大讚老公燒烤技術高超，一家人在新屋露台睇住日落同海景BBQ，相當享受！雖然他們一家已經正式入伙，但屋企還有不少地方未佈置好，日前Aimee就成功將三幅家庭照及婚紗照掛在牆上，她表示這個工程需要精確的計算，只要有1mm的出錯都無法掛起相片，幸好她第一次嘗試就成功，囝囝更開心大叫：「Mum you did it!（媽咪你做到了！）」Aimee果然是多才多藝，名副其實的多功能老婆！

床頭掛上婚紗相。（IG@aimeechan_official）