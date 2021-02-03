密友黃心穎食蛋糕慶祝32歲生日　泥鯭：我好多朋友都生日

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-03 23:43

盧覓雪、阿Dee（何啟華）@ERROR、Tiger（邱傲然）@MIRROR與泥鯭@RubberBand周三（3日）拍攝賀歲片《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了！》跳老舞群組戲份，影片將於大年初一（12日）上架，片長約30分鐘。泥鯭是次在戲中飾演餐廳經理，角色更一手促成故事發生：「故事題材食正香港啱啱發生嘅事都幾有趣！」所以收到提案就立即答應！

賀歲片《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了！》跳老舞群組戲份，影片將於大年初一（12日）上架，片長約30分鐘。（陳順禎攝）

新冠肺炎肆虐，演藝界活動近乎停擺，RubberBand早前接受訪問曾表示2020年近9個月都沒有工作，不過泥鯭透露樂隊將於4月舉辦演唱會，相信農曆新年之後都會比較忙：「收入梗係有影響，希望有多啲嘢拍幫補下。」RubberBand去年在樂壇頒獎禮收穫頗豐，先後奪下叱咤樂壇組合銀獎及我最喜愛的組合兼十大中文金曲樂隊金獎，泥鯭感謝聽眾支持，認為做音樂最重要聽眾有共鳴：「留意生活，寫出來的作品聽眾就感受得到。」

泥鯭與黃心穎老友鬼鬼，女方自「安心事件」形象插水後深居簡出，泥鯭則經常陪伴在旁，黃心穎近日迎來32歲生日，問到有否與其慶祝，泥鯭就顧左右而言他地表示：「呢排好多人生日，我好多朋友都生日，都冇乜特別嘢要補充。」