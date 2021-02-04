向西聞記｜何啟華做小鮮肉色誘盧覓雪　Tiger佩服：力度冇得輸！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-04 00:05

盧覓雪、阿Dee（何啟華）@ERROR、Tiger（邱傲然）@MIRROR與泥鯭@RubberBand周三（3日）拍攝賀歲片《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了！》跳老舞群組戲份，影片將於大年初一（12日）上架，片長約30分鐘。阿Dee是次飾演落難的新界古惑仔，誤打誤撞闖進舞廳，成為場炙手可熱的小鮮肉，他自嘲道：「我都諗導演會唔會後悔！」Tiger則飾演從內地來、聲稱是世界冠軍的跳舞老師劉老師，二人為師徒關係，阿Dee更會與盧覓雪產生超友誼、撲朔迷離的感情線，問到二人會否有突破戲份，他笑言：「你唔會想睇㗎嘛？」旁邊的Tiger就大爆：「陰功喇！好似冇乜！」

賀歲片《向西聞記 新春sp：阿姨！我不想努力了！》跳老舞群組戲份，影片將於大年初一（12日）上架，片長約30分鐘。（陳順禎攝）

戲中Tiger與阿Dee需使出舞技及渾身解數氹大媽們開心兼打賞，問到會否感到尷尬，Tiger就說：「反而係姨姨尷尬，何啟華嘅力度冇得輸，冇人頂得住，自信到去呀唔驚呀，令到姨姨都尷尬，搞到姨姨唔去嚕！」至於在片中會否有展示肌肉的片段，Tiger就自言因疫情肆虐，在拍畢《男排女將》後疏於操練，所以消瘦不少。

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談起近日MIRROR及ERROR分別有Edan（呂爵安）及肥仔（梁業）分別以個人歌手的身份出道，問到二人會否想成為下一個團體中出Solo歌的人，阿Dee表示：「有嘅話當然好，冇嘅話都唔會失望，拍劇有得Solo多啲已經好滿足！」Tiger承二人心態相似。至於會否想成為MIRROR第7個單飛成員，Tiger說：「係都Lokman（楊樂文）或者Jeremy（李駿傑）先啦！」阿Dee提議與Lokman、Tiger三人合組Unit，Tiger附和道：「雄赳赳，幾有型！ 」至於問到大家十分好奇的ERROR隊友保錡的狀況，即被經理人一刀切阻止。