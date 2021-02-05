乘風破浪的姐姐2｜張栢芝愛用泥狀面膜護膚　為消水腫姐姐狂打臉

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-05 07:30

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》中，有不少姐姐的素顏樣都非常不俗，其實背後她們為了保持光鮮亮麗的外表，都各有一套保養方法。當中姐姐們除了熱愛敷面膜之外，還會選擇在起床後做一個動作，以達致排毒養顏的功效，難怪她們都有白裡透紅的完美肌膚。

張栢芝的皮膚如此好，原來同牛油果有關。（影片截圖）

在節目中不少姐姐公開了自己的護膚秘訣，就好似張栢芝原來每天在睡之前都要進食牛油果，揚言：「每一天吃完之後，明天馬上皮膚看到效果，我可以騙你，牛油果不能騙你。」難怪她的皮膚如此白皙嫩滑。其實牛油果的確對肌膚甚好，事關牛油果含有大量的維他命A，蛋白質及植物油脂，果肉同人體的皮膚相似，所以更容易吸收其營養成分，能達致保濕滋潤的作用，促進肌膚的新陳代謝，還有防曬的效果，功用非常之多。

張栢芝的護膚秘訣就是每日進食一個牛油果。（影片截圖）

除了進食牛油果護膚之外，姐姐們還會利用先進的護膚儀器進行保養。就好似台灣女星陳妍希，她起床第一件事就會先用蒸臉儀器蒸臉，慢慢享受水蒸氣噴出的水份，好讓皮膚做到深層清潔保濕的作用。據指出蒸臉這一裡護膚方法，是讓溫度打開毛孔角化細胞軟化，同時肌膚的吸收力亦比較強，當塗抹保養品的時候會比較宮容易吸收，讓肌膚保持紅潤、光澤等效果。而陳妍希這一個保養方法亦令容祖兒大感興趣，隨後更向她借用儀器嘗試蒸臉護膚。

陳妍希起床第一件事就會先用蒸臉儀器蒸臉。（影片截圖）

容祖兒亦走去蒸臉。（影片截圖）

另外，姐姐們亦非常熱愛敷面膜，無論是傳統型片狀面膜還是泥狀面膜都應有盡有。她們大部份人都喜愛睡前敷面膜，就好似內地女星袁珊珊﹑周筆暢等人，起床後再敷的都有，就好似內地演員金巧巧等人，因為敷面膜就是最簡單直接的保養好方法。除此之外，內地演員呂一起床後的保養方法亦驚嚇不少人，事關她第一件事就在臉上噴上充滿水份的保養品，之後就用雙手狂拍打自己臉頰，原來是她個人去消腫的方法。

周筆暢睡前敷面膜。（影片截圖）

呂一拍打自己臉頰。（影片截圖）

還有姐姐們原來在早上起床後都有飲水習慣，就好似內地歌手阿蘭一起床二話不說就拿起床邊的水飲用，而內地演員張馨予亦如是。原來她們飲水舉動是一種體內排毒養顏的方法。據指人體在晚間睡眠時因長時間沒有攝取水分或會缺水，而起庥床後飲水則有助快速補充身體水分，同時有助提神﹑刺激大腦﹑抵抗疾病同加速新陳代謝的功效，是一種極方便的保養方法。

張馨予起床後第一時間需要飲水。（影片截圖）

阿蘭起床都要飲水。（影片截圖）

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