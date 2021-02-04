璀璨帝國｜富婆Kim Lee驚現膠面豐唇　整容前容貌曝光超嚇人！

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-04 20:30

全球爆紅的Netflix真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）上架後即打入點播排行榜三甲位置，節目中看到一班亞裔名媛為出位而大鬥奢華排場，誇張離地的炫富讓大家看得過癮。除了有台裔貴婦Christine被軍火商富二代Anna教訓，因誤闖Anna房間被對方鬧爆的性感DJ Kim Lee亦引起觀眾關注。

璀璨帝國｜名媛花千萬搞肉毒桿菌Party 畀嘉賓試玩最新緊股儀器

《璀璨帝國》（Bling Empire）已在Netflix上架。（Netflix）

現年32歲的富婆DJ Kim Lee在節目中起初跟Anna成為好姊妹，可惜有次到Anna家中作客時，因貪玩而擅自闖近Anna的私人廁所，並將性玩具丟出窗外，事後更裝作無辜，其無禮舉動讓她被Anna鬧爆。這一幕成功引起熱烈討論，大批觀眾紛紛指責Kim「冇家教」、「有錢人就可以冇禮貌」、「唔識尊重人」。

璀璨帝國｜Christine被指過度整容 舊照曝光網民讚唔整仲靚

擁有越南法國血統的Kim初時以模特兒身分在越南出道，憑出眾的身材而在東南亞地區人氣急升，除登上不少男性雜誌封面，還於十年前被新加坡《FHM》選為全球最性感女人。後來Kim積極發展DJ事業，並成功衝出國際跟多位Rapper及DJ合作，包括Kid Cudi、Kanye West、Steve Aoki、Martin Garrix、Diplo等合作，亦曾參演電影《醉爆伴郎團2》（The Hangover Part II）和《Vietnam's Got Talent》。

點擊下圖看Kim Lee的性感靚相：

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雖然Kim在節目中經常以超性感造型示人，不過有大批網民狠批Kim整容過度，情況比Christine更恐怖，在節目中驚現Michael Jackson鼻、不合比例的「岩石胸」和孖潤腸豐唇，並嘲她為亞洲版Kim Kardashian。另外有網民更翻查了Kim的舊照，發現Kim整容前擁有國字臉、嘴唇較薄，鼻子亦較現時扁。對比過近十年的照片，Kim在這些年間面容確實是不斷進化，而最近更為嚴重。

點擊下圖看Kim的進化過程：

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