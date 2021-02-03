內地網紅李子柒為國爭光　YouTube擁1140 萬再刷新健力士世界紀錄

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-03 19:00

有「古風美食第一人」之稱的內地網紅李子柒，最近又再一次刷新自己的新紀錄。據健力士世界紀錄微博官網公布，截至1月25日李子柒以1410萬的訂閱量，打破了去年7月由她創下的1140萬世界紀錄，成為最多訂閱量的YouTube中文頻道。

李子柒的YouTube頻道，再一次打破自己健力士世界紀錄。（李子柒微博圖片）

從2017年起就在YouTube經營自己頻道的李子柒，憑着一對巧手製造各式各樣的東西，向大家展現博大精深的中國文化，因此吸引世界各地不少粉絲捧場，無不為她的手藝感到讚嘆。在她的頻道中充滿着濃濃的田園風同詩意，帶大家反撲歸真，展示了多種傳統的手工藝的製造過程，例如製作千層鞋底﹑文房四寶﹑用葡萄皮做一件衣服﹑煮一碗正宗蘭州牛肉麵等等，內容非常豐富而且剪輯手法流暢，因此好多人都訂閱追蹤她的頻道。

教大家做千層鞋底。（影片截圖）

用葡萄皮做一件衣服。（影片截圖）

其實在2020年7月的時候，她的訂閱量已經高達1140萬，並被列入《健力士世界紀錄大全2021》。現在頻道的訂閱量又增加了，高達1410萬，打破了自己的健力士世界紀錄，絕對是中國人的驕傲。

李子柒的訂閱量又增加了許多高達1410萬。（健力士微博圖片）