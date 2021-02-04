無綫翻拍《十月初五的月光》被鬧炒冷飯　薛家燕：唔好諗到咁負面

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-04 22:45

無綫音樂節目《流行經典50年》周四（4日）錄製新春特輯，薛家燕以一襲紅色禮裙登場，很是喜慶，談起農曆新年的計劃，家燕姐表示兒女們都安排好在家做盤菜，很是有口福！談起由張智霖、佘詩曼主演的經典作《十月初五的月光》即將翻拍，家燕姐透露劇組原本是邀請她再演QE：「本身呢個月預咗期演出，但因為拍《天天開運王》，撞晒期就推咗，冇辦法參與都可惜。」至於由米雪接棒演QE，家燕姐亦十分放心：「大家都知佢嘅演繹係非常好，好開心重拍呢部咁經典嘅劇集！」

談起由胡鴻鈞及何依婷飾演新版初哥哥及祝君好，家燕姐表示對他們有信心：「OK嘅，雖然演藝方面比較新，但都好有天份，亦好勤力，公司畀機會佢哋都會珍惜。」翻拍消息傳出後，網民紛紛鬧爆炒冷飯兼無創意，更直指破壞經典，家燕姐則回應道：「又唔好諗到咁負面，每個組合同製作都唔同，向好嗰方面睇的話，觀眾都希望睇好嘅劇集；當然舊嘅製作好經典，原來已經20年前，想搵返Chilam（張智霖）、阿佘（佘詩曼）同我合作重拍，都未必安排到，新一代有新一代演繹，都係好事嚟！」

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