陳偉霆滑雪場拍女仔視頻被發現　對方男友要求刪除：你為什麼拍她

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-05 13:16

陳偉霆（William）自從轉戰內地發展後，事業風生水起，人氣一直居高不下，即使小鮮肉不斷湧現，也絲毫沒有撼動他的流量地位，去年還成立個人品牌CANOTWAIT_™，受到不少粉絲追捧。

陳偉霆個人品牌相當受歡迎。（微博@CANOTWAIT_）

日前，陳偉霆在央視的訪問視頻中透露，曾經在滑雪場看見一位女生身穿自己品牌，於是就跟著她拍了一段背部的視頻，想發微博感謝對方。結果拍完走開時，有一位男生突然走到他面前，呵斥道：「你來幹嘛的！」陳偉霆回答說「沒幹嘛。」對方繼續質問道：「你為什麼要拍我女朋友？你為什麼要拍她？」當時陳偉霆戴著頭盔同眼鏡，所以這位男生也認不出，他向對方解釋道：「沒有，我覺得她穿的衣服挺好看的。」該男生表示女友的服裝是陳偉霆的品牌，自己也有購買，隨即繼續追問道：「你為什麼要拍她？」並命令他刪除，最後陳偉霆只好當著這位男生的面刪除了視頻。

陳偉霆經常在滑雪場出現。（視頻截圖）

其實這位女生是陳偉霆的粉絲，當日所穿服飾甚至是提前抽籤購買，雖然男友的做法令她有些懊惱，但實際上也是為了保護她。因為這件事受到不少人關注，所以她還特登通過朋友發了一篇長文，大讚陳偉霆人品好、有禮貌，其男友後來也稱陳偉霆很nice。

被拍女生全文。（微博圖片）