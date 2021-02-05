佘詩曼戴34萬鑽石手鈪低調不失奢華　吸金力強擁4物業身家過億

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-05 21:00

近年轉戰內地發展的佘詩曼，憑着古裝劇《延禧攻略》而知名度大增，工作機會接踵而來。在微博坐擁1827萬粉絲的阿佘，不時在社交平台分享自己的日常生活，早前她Post出一系列近照，相中以短髮西裝Look出鏡的阿佘皮膚白滑，狀態Fit爆，不過就有眼利的網民發現，她戴着的鑽石手鈪售價近34萬，而手錶還是勞力士大受歡迎的綠松石錶面炒價款式！

《延禧攻略》令佘詩曼紅遍兩岸三地！（劇照）

阿佘戴着的鑽石手鈪售價近34萬，手錶售價亦要超過4萬。（微博@佘詩曼Charmaine）

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阿佘在2016年離巢後成立個人工作室，人氣及身價一直高企，劇集、電影及品牌代言不斷，吸金力極強。而阿佘一向都會買樓保值，據知她在香港坐擁4個物業，當中她在2015年以約3500萬購入西貢南山村的相連獨立屋，一棟送給媽媽，一棟是自住，估計現時物業市值已經翻倍。此外，有報導指阿佘曾以約1400萬買入何文田皓畋的高層單位，還曾分別以3000多萬及約800萬購入跑馬地紀雲峰的千呎單位及紅磡昇御門低層單位，據知她現時手持的4個物業升值不少，市值合計近1.5億元。

阿佘與媽咪感情深厚。（微博@佘詩曼Charmaine）

阿佘曾在內地綜藝節目《看我的生活》中分享獨居生活日常：

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作為圈中小富婆的阿佘在打扮方面亦相當講究，她不時在社交平台曬出名牌手袋及首飾，當中不乏Fendi、Valentino、LV、Chloe等國際品牌，而她似乎更偏愛設計簡約的款式，比較百搭。雖然阿佘單身多年，但保養得宜的她不但事業成功，亦非常享受一個人的生活，絕對不會待薄自己，相信34萬的手鈪對身家過億的她來說只是小兒科！