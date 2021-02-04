朱晨麗成年冇劇出恐失勢？　呻人氣大不如前：呢波究竟係咩操作

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-04 19:30

在2011年參選港姐奪得冠軍後入行的朱晨麗（朱朱）近年備受力捧，去年更有份參演重頭劇《法證先鋒IV》，不過自從去年年初的《大醬園》及《法證先鋒IV》播完後，朱朱不但成年未有新劇推出，更未開拍新劇。雖然朱朱曝光率減少，但她亦有Keep住在IG分享日常生活，日前她Post出近照，並寫道：「呢排勤力左（咗），Post多左（咗）相，但今朝出現嘅現象反而係少左（咗）Fans……想問下IG，呢波究竟係咩操作？唔通我已經落後到，唔識點運作IG了嗎？」

朱晨麗（朱朱）近期密密出Post，但IG Fans反而少咗。（IG@rebecca_zhu）

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其實朱朱自加入TVB以來一直劇接劇，更多次在《萬千星輝頒獎典禮》獲提名獎項，直至2017年憑着《超時空男臣》中的方惠玲一角，一舉奪得《萬千星輝頒獎典禮2017》最佳女配角。同年朱朱在劇集《特技人》中擔正做女主角，她更因連續拍劇30多小時體力透支需送院治理。之後，她又參演台慶劇《多功能老婆》、《大醬園》、《法證先鋒IV》，在拍攝《法證先鋒IV》期間，她為求逼真棄用替身，親身拍攝在39樓天台救人的戲份，導致手肘脫臼，頸椎嚴重移位險致半癱。

朱朱在2017年憑着《超時空男臣》中的方惠玲一角，一舉奪得最佳女配角。（電視截圖）

朱朱在劇集《特技人》中擔正做女主角。（電視截圖）

重溫上位之路：

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當年隻身來港發展的朱朱入行9年終於晉身一線花旦的行列，但如今已經成年未有新劇推出，不少粉絲都擔心她的上位之路遇到阻滯。而朱朱今次在IG大呻人氣大不如前，不少網民都留言出招：「你同何廣沛快啲官宣Fans就會返嚟㗎喇」、「喺IG開下Live可能會好啲」、「快啲拍返多啲劇」、「再Po多啲靚相」，相信大家都希望朱朱儘快有新作品同觀眾見面！