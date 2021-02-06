專訪｜有個金牌監製家姐特別好？　梅小惠：聽到高踭鞋聲調頭走

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-06 13:00

喺無綫有家姐梅小青以及姐父劉家豪護航，令梅小惠的演藝事業一直順風順水，但其實她亦時刻鞭策自己，盡量少出錯，以免令兩大門神失望。（微博圖片）

梅小惠自87年加入無綫後，因有家姐梅小青以及姐夫劉家豪的關係，令她的演出機會特別多，爆騷甚至可以說是基本。不過，亦因為有這兩位「左右門神」，令梅小惠連返工都要比其他人早。「如果化妝時間係7點的話，我6點45唔出現就會被當遲到，但好感恩有呢個家姐，令我行少好多冤枉路，而我自問無令佢哋失威，因為真係好用心做好每一件事。」梅小惠拍《他來至江湖》走紅時才23歲，年少但不氣盛，她說全因兩大門神，但亦因為有著這一層關係，令她惹是非。「呢個真係無辦法，唯有人哋交100分、我就交200分，呢個都算係一種磨練。同事有芥蒂，只能多打招呼同溝通去消除。」

在《公私三文治》中與郭富城有不少對手戲。（影片截圖）

梅小青是家中的長女，與梅小惠相距13年，加上又是負責管教，所以小惠說以前一聽到家姐的高踭鞋聲已經調頭走，如今為了自家製節目《雙祥見》，與家姐關係稍稍地改變了。「以前佢係監製我係藝人，無論係咪家姐都好，都要恭敬。好多時係佢講，然後用自己能力做到要求。今次我監製節目時，佢俾咗好多意見我，例如會話我未夠班處理一啲幕後嘢，提醒我做好本份就可以。佢話自己監製《法證先鋒》１同２時都無話事權，一啲產品鏡頭電檢處唔過佢都要妥協，直到第3輯有數據，比人知道佢嘅堅持係無錯，同時亦滿足到別人要求，咁已經係雙嬴。我同家姐以前好少傾到咁深入，亦從來都唔知原來佢有呢啲壓力。」

對梅小惠來說，能夠劇接劇有工開已經十分滿足，對於女一／視后從不強求，99年嘅《命轉情真》她與陳妙瑛齊齊做女主角，她說最大得著是因該劇與對方成為好友。（微博圖片）

梅小惠眼中的梅小青，總是只會將結果呈現在眾人眼前，而絕不提及過程，早年她患腦血管栓塞，也是恢復得七七八八才告知家人。同樣地，梅小青於2014到內地劇集《衛子夫》擔任編劇，雖然早已是香港的金牌監製，但原來內地演員對她認識十分有限。「家姐話如果想要成就自己另一高峰，就係不卑不亢咁去做，加上當時國內藝人未必認識佢，所以要更努力去做，自己聽完佢講都酸酸哋，因為當時佢已經係香港金牌監製，但原來都要咁。」

化妝：江中平化妝室

髮型：Victor Liang by St. Private i Salon

場地：鷹金庫夾萬貴賓室