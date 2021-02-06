專訪｜梅小惠TVB年代狂蝦碌　細數踩屎傑作：次次都有何麗全見證

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-06 14:00

提到當年在無綫的「傑作」，梅小惠如數家珍一樣。（陳順禎攝）

效力無綫逾20年，梅小惠自覺幸運，完成藝員訓練班課程後，即獲安排拍劇，拍畢《他來自江湖》後走紅，王晶一口氣簽下她五套電影，但傻更更的她原來當時已有退休打算。「當時因為君如升呢，所以王晶想捧我，但我一嚟已經話自己想兩年後退休，原因係連刷牙都無時間、亦好多年無同屋企人食團年飯，結果當然係被鬧到飛起，哈哈！」

小時候因笑聲而遭同學取笑，令小惠不敢放聲大笑，直到主持《歡樂今宵》，肥姐認為這是特色，並鼓勵小惠做自己。（影片截圖）

由《歡樂今宵》到劇集《皆大歡喜》令梅小惠長期爆騷，問到可曾因家姐梅小青的關係而覬覦做女一，她說：「當年有劇拍已經好開心，記得有次蔡少芬拎完視后返嚟開工，我走去恭喜佢時，佢話『咪又係要開工』，有啲人心態就係咁，亦有啲人心態係一定要拎獎，其實有得開工，一直做到老已經係獎。」

「我唔係歌手，但有首經典金典，唔係靚女，但有一個媲美靚女嘅稱號。」（陳順禎攝）

離開無綫多年，但難忘片段數之不完，梅小惠更以「踩過好多好大嘅踩」形容自己的「傑作」，她說：「試過直播出街時，我將博愛講咗做仁愛，見到何麗全喺觀眾席整個彈起身，連李浩林咁有經驗都要救唔到，唯有道歉再講多次；試過喺伊館做騷，我喺台下突然醒起原來下part要喺台上，於是想擒上去，又係比何麗全見到。」此外，梅小惠亦試過將陳慧琳讀錯做陳慧嫻、《歡樂今宵》未完場已卸妝，結果要素顏出場唱《晚安歌》……其實，除咗「屎」之外，梅小惠確實創造過不少經典，當中包括不少7、80後都有印象的《梅小惠，世上最美麗》金曲，而此金曲的後續，是改編自張學友的《暗戀你》，靚女惠當年更曾在歌神面前獻唱，而歌神的反應……看看影片吧。

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