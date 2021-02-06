專訪｜無悔離巢轉行做顧問　梅小惠：生疏感令我覺得要停

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-06 12:00

退去光環後，梅小惠沒有因自己是老闆身份而繞埋雙手，擔擔抬抬、掃地、清場咩都做，客戶亦因而對她另眼相看。(陳順禎攝)

退居幕後多年的梅小惠，去年底為其監製節目《雙祥見》而再次出現大眾眼前，甚至因而有了這次的訪問。「因為家姐（梅小青）退休，所以我先有得做，哈哈！同埋我幕後有好多智囊團、家姐亦俾我好多意見，無佢哋我未必夠膽做。」家中有位金牌監製，梅小惠當然不會放過大好機會，完成剪接後，第一時間將成品呈上。「佢問我剪咗幾多次，我話40左右，佢話自己以前一分鐘嘅片，剪5、60次都係咁，我一集18分鐘剪40次算少，佢話最緊要係剪到自己想要嘅嘢。」

為了在疫情下人人有工開，梅小惠於是展開了《雙祥見》計劃，一口氣炮製出36集兼有贊助的節目，連家姐梅小青都讚佢勁。（IG圖片)

淡出娛樂圈後，梅小惠成立了品牌顧問公司，收入與無綫時期有一定差距，但她從未為此感到後悔。「04年左右好多藝人離巢後去做公關，當時我開始諗，如果可以善用自己喺無綫 20年所學嘅嘢，令我就算離開都可以繼續生存，其實都唔錯。咁啱志偉搵我幫手搞慈善基金，因而接觸好多客戶、品牌，就係咁開始marketing工作。」

04年拍完《皆大歡喜》後，梅小惠開始淡出 ，只做大騷主持，直到09年完約，決心轉行做顧問。（影片截圖）

當年為了提升能力，梅小惠拉著助手一齊去學電腦、學presentation，由於當時與無綫仍有合約在身，所以學習之餘亦繼續擔任大騷主持。「平時主持大騷，出場前5分鐘會好驚，但我記得自己最後一個騷，開場好耐都仲係驚，原因係啲稿未背熟，好怕講錯嘢。嗰種生疏感令我覺得係時候停，所以09年之後真真正正退出。」決定退出，連家姐梅小青都曾經為此感到可惜，但梅小惠認為要懂得取捨。「大家睇唔到我退步，但自己感受到，同埋當時都有諗繼續做藝人的話，20年後可能仲會有人鍾意，但比起顧問嘅機會或者係客戶嘅信任，我認為後者較難得。」

「學完電腦，再了解埋眼鏡構造、壽司點整……唔係有藝人connection就可以做顧問。」(陳順禎攝)

雖然一心想做女強人，但或許是傻大姐形象太深入民心，令梅小惠花了不少時間「洗底」，她說：「有次我喺《獎門人》被撥cream，我翌日去見客戶時，對方第一句就問我啲cream有無入耳，我就知道呢個presentation唔可以太正經。我覺得比人知道我其實可以認真、用心係難，亦需要較多時間。喺無綫有家姐睇住易行啲，自己出嚟就咩都難，所以嗰時係辛苦，但亦push自己做得更好。」梅小惠的客戶多數是朋友介紹，對自己的能力有一定了解，省去不少麻煩。

一邊飲住香檳一邊吸收新知識，梅小惠認為這樣的生活態度十分正。(muisiuwai@IG圖片)

顧問一職，梅小惠視為一份工，雖說能夠將品牌成功推廣應該頗有滿足感，但遠不及路人一句「我細細個已經睇你」，她說：「到今時今日仲可以噏出我個名，呢個係自己build up出嚟嘅成就，大家覺得我有親切感，我就真係要維持呢個態度，當然我會為五斗米而折腰，但折腰時可以唔好烏太低，可以有自己嘅態度。做顧問，我只不過係團隊嘅leader，成就係需於好多人，但藝人嘅成就係自己。」

化妝：江中平化妝室

髮型：Victor Liang by St. Private i Salon

場地：鷹金庫夾萬貴賓室