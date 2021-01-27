專訪｜梅小惠自覺與曾偉權係完美結合：我只會記得佢嘅好

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-01-27 12:53

梅小惠雖已退居幕後多年，日前她為其監製的節目《雙祥見》接受訪問時，由事業到愛情無所不談，招牌笑聲依舊感染力十足。提及人生至今的唯一的戀情時，沒有絲毫怨恨，她說：「(曾偉權(權權)係我人生中係好重要一頁，唔會淡忘，就算離開咗，記憶依然係有，下一個無可能再似權權。」

「以前覺得結婚生仔係必須，但後來發現原來仲可以有好多生活。」梅小惠認為有能力令自己生活舒適且有質素已經是羸家。（陳順禎攝）

30幾歲先離開溫室

與曾偉權分手後，梅小惠一直單身至今，難免會令人聯想是否傷得太深，但她說當年分手後，工作未有停過，及至後來從事市場推廣顧問和廣告設計，見識愈多，才發現其實單身也是個不錯的選擇，她開玩笑指自己其實條件唔錯，故身邊一直不乏追求者，只是一直沒有遇到啱feel。「你問我想唔想有伴侶喺身邊？我一定想，年齡大就更應該要有，但我一切隨緣，亦好習慣現狀，因為我有好多朋友。以前太過溫室，唔知食飯原來可以配酒或者點蠟燭搞氣氛，真正村妹一個，到30幾歲先知乜係life style、40歲先學滑水，以前無論係權權、屋企或者TVB，我都係生活喺佢哋保護罩之中，直到自己走出嚟，原來係享受，亦都唔驚，咁我都係行咗出嚟15年左右啫，仲可以行多陣嘅。」小惠說在兄弟姊姊當中，只剩自己未婚，但或許是見她活得開心自在，所以家中從未催婚。「時機過咗就無謂後悔或懷緬，我生唔到可以領養。有啲時刻出現就要珍惜，就好當年離開TVB，令我認知到自己原來係有用嘅人，亦比人得到更多機會。」

小惠在訪問中多次提到家人十分團結，所以她並不介意幫忙照顧甚至供養後輩（小朋友），但自己則沒有打算生兒肓女。（muisiuwai＠IG圖片)

只會記得佢嘅好

小惠說當年與權權拍拖13年，其實與結婚無異，雖然結局並不完美，但對方永是她人生中最重要的一頁。「我同權權嘅結合係好完美，我嘅初戀係佢，所以會好focus佢，而佢亦要承擔住一個21歲的靚妹仔，壓力好大。而後來我嘅事業一直上，佢亦都會有壓力，分開時，唔好話淨係我有傷害，佢都有。權權係我人生中係好重要一頁，唔會淡忘，就算離開咗，記憶依然係有，事實上我哋真係一齊13年，我只會記得佢嘅好，下一個無可能再似權權，我只會更小心處理點同人相處，唔一定要求對方要照顧我，反而想對方有個人見解、能力。以為會為將來而公一份婆一份，但如今我已有了將來，所以另一半都好應該都有。」小惠仍記得分手當晚，她曾致電三家姐，翌日將所十多箱行李搬到對方屋企後，對方已經為她準備好房間。「成件事我都無喊，係直到我收工返去，見到所有嘢喺房unpack晒時，即時喊咗出嚟，原來好多人好錫自己，同自己講要為佢哋自強。」

曾偉權是梅小惠的初戀男友，交往13年，早已當已經嫁咗。「好多夫妻都未必一齊生活到13年，我算係提早享受婚姻，直到出現變化，又有機會等我享受單身。」（網上圖片）

原來緣盡了

小惠慶幸當年除工作外，兩位摯友阮兆祥、江欣燕陪自己喪買、喪食，用半年時間走出傷痛。「有時駕車經過一啲地方都會諗起同佢一齊去過，但慶幸有工作、家人照顧令我易啲抽離。不過呢啲都係人生經歷，當你回望時，能夠淡然一笑，其實已經好幸運，因為無咗任何傻事或壞事。」對於家姐梅小青一直在工作上與權權合作，小惠認為是好演員就應重用，並沒有因為二人的過去而存有介蒂。「我好相信緣份，以前我去買餸，佢去打波，可能都會喺停車場撞見，但完咗就真係連車都無見過。」

「我假假哋都係靚女一名，唔化妝都見得人。」54歲嘅梅小惠有事業有物業，如果有埋另一半就更為完美。（陳順禎攝）

對於愛情，小惠依然相信，但不強求，為了未知何時完結的單身生活，除了定期檢查身體之外，亦多運動、食維他命，生病了第一時間到家姐屋企投宿，盡量做不令家人擔心。「大家姐（梅小青）要求我哋要有瓦遮頭，好在自己亦都做到，其實就算無，都可以去家姐千呎豪宅，佢點都有間房比我，我全家都好團結，邊個有事都會幫。」問到小惠自覺是單身貴族抑或黃金盛女，招牌馬笑聲再次響起後，她說：「我只係可以話你知我未去到獨居老人！」

化妝：江中平化妝室

髮型：Victor Liang by St. Private i Salon

場地：鷹金庫夾萬貴賓室