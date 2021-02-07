衛蘭不再「肥過部電單車」　孖衛詩減肥成功下巴勁尖靚咗又後生咗

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-02-07 08:30

曾經被前東主黎明公開話過「肥過部電單車」的衛蘭（Janice），多年來體態上上落落，她去年初扚起心肝減肥，差不多一年下來，似乎相當有效果，下顎線愈來愈明顯，下巴亦愈來愈尖！

衛蘭的身形多年不時成為焦點（資料圖片）

在好友薛凱琪分享與她的合照中，Janice的下巴尖到忍不出來，而且看起來更加年輕美麗！妹妹衛詩也瘦了不少，同樣又靚咗後生咗，不知兩姊妹是否一同減肥？

衛蘭2004年出道，當時的她帶點Baby fat，高峰期曾重達140磅，不時被人取笑身形，她因此而曾用極端方法節食，每天只吃烚菜，兩個蘋果，一杯咖啡，沒吃一口澱粉質，雖然是瘦了，但身體虛弱得坐低起身見頭暈，之後她醒覺不應因為要成為別人眼中的標準而賠上了健康。

Janice去年開始做運動減肥（衛蘭IG ）

所以之後Janice都沒有太注重身形，直至去年因為疫情減少工作關係，開始做運動減壓順便減肥，一星期平均做4、5日gym，早上空腹做，一日只吃一餐，但不需要戒口而且吃得很豐富。Janice指只是兩個月便見到效果，如今更是又瘦咗又後生咗！

點擊圖片睇瘦咗嘅衛蘭衛詩 ：

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