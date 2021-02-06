璀璨帝國｜時裝界新寵Jaime擁3億身家　原來仲係全美馬術冠軍？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-06 21:30

以居住在洛杉磯的一班亞裔富豪名媛為主題的Netflix真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire），上架至今人氣高企，更獲觀眾封為「真實版《我的超豪男友》」。節目揭開富豪如何無止境地炫富、為名氣大都排場，而這些有錢人個個家底豐厚到難以想像！

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除了自稱「宋朝太子妃」的Christine Chiu、「比華利山王后」Anna Shay、牛仔布王國千金Cherie等，在節目中較少亮相的Jaime Xie原來家底顯赫，身家絕對拍得住Christine。現年23歲的Jaime是北京科技界富商Ken Xie的大女，其父親是矽谷網絡安全公司Fortinet始創人兼CEO，更是Zoom CEO Eric Yuan的合作夥伴及早期投資者。

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含着金鎖匙出世的Jaime是贏在起跑線的表表者，身家約5000萬美元（約3.87億）。她曾在節目中透露自己擁有多過一個衣帽間，每月花1萬9千美元（約15萬港元）來租用衣帽間，更取笑Kevin的一個月租金都不夠她買一對鞋。擁有億萬富豪爸爸確實能讓Jaime盡情享受花錢的生活，她表示從小就熱愛Shopping，還豪言自己可以連續5日不同到名店Shopping，由朝買到名店關門。

因為熱愛時裝，Jaime的大膽創新帶有個人風格的穿搭讓她在Instagram紅起來，更深受多個名牌歡迎，成為Fashion界具影響力的新寵。Jaime早前接受時裝雜誌訪問時透露，陪伴自己成長的是馬術，而不是時裝。自己的成長過程中都是圍繞着讀書和訓練馬術，由於騎術精湛，Jaime曾在美國馬術聯合會（USEF）16-17歲少年組越野經典賽中奪得全美第一的殊榮。雖然現時還熱愛馬術，但接觸到設計、藝術和時裝後，便致力向這方面發展，亦希望靠自己在時裝這個範疇做出成績給父母看。

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