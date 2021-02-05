乘風破浪的姐姐2｜容祖兒獲高分Mani超開心　張栢芝玩性感超靚

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-05 18:04

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》終在今（5日）迎來首場公演，訓練多時的30位姐姐終見真章進行PK戰。而身為焦點之一的姐姐張栢芝更狀態大勇，完全無有怕挑戰內地天后那英組，出盡渾身解數又唱又跳又RAP 的她表演非常精彩，可是仍不敵對方的唱跳實力同人氣。雖然輸了比賽可是因為張栢芝人氣高的關係，在是次公演中她暫時安全，是次就淘汰了綜合成績最低分的5位姐姐而已。

那英組的舞蹈非常整齊劃一。（影片截圖）

節目分為「守擂組」（排名最高分）同「破浪組」（排名最低分）各15位姐姐，只要「破浪組」的姐姐挑戰成功「守擂組」的姐姐，就能取得較多的進級名額。而內地天后那英的《在這裡請你隨意》組就是第二組出場，想不到零跳舞功底的她表現如此出色，在跳三人的雙腿舞時那英零出錯，還展現一字馬的舞技相當厲害，而且她們跳舞時表情相當到位，三人的唱跳整齊劃一看到不少觀眾都拍案叫絕。

那英的表情相當到位。（影片截圖）

三人的腿舞好性感。（影片截圖）

看到如此強勁的組合，「破浪組」的姐姐們亦相當害怕不敢作出挑戰。但張栢芝就似乎無有怕：「那英姐那組我覺得可以挑戰的。」於是帶領自己的《理所當然》組向那英組下戰帖。眼見張栢芝信心十足似乎對自己組非常有把握，五位姐姐長現長腿優勢，在視覺上已經吸盡觀眾眼球，然而在表演的過程中她們的水準亦好高，五位姐姐的舞蹈動作都乾淨俐落，而且配合歌曲的節奏盡現性感舞姿，不過最有看點的就是張栢芝的RAP，她展現語言能力用英文同普通話RAP非常流蜴 ，在最後RAP的一句中：「我不懂甚麼年少輕狂，只懂勝者為王，這是我選擇挑戰那英組的主張，this it。」非常霸氣展現了RAPPER的態度出來。

張栢芝組曬腿挑戰那英組。（影片截圖）

張栢芝的RAP非常流蜴。（影片截圖）

眼見團隊表演成功張栢芝亦有一些感動，更熱淚盈眶講不出說話來。然而大家對她們這一組非常有信心，不過最終都是輸給那英組，以721票不敵773票挑戰成敗。

張栢芝好靚。（影片截圖）

另外，容祖兒帶領的《歸零》組在上一次小考中排名最差，令她有一些不開心：「作為一個歌手這麼多年，竟然拿到一個最差的成績，真的不甘心。不過我會覺得這個是給我好大的動力，讓我很積極地改過來。」因為不甘心所以在是次公演中她們這一組表演非常出眾，在水池中又唱又跳甚有女子組合的感覺，亦看到霍汶希（Mani）非常滿意。最後她們奪得769 分比那英組更高。

容祖兒奪高分好開心。（影片截圖）

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