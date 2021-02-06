霍啟剛超闊落豪華廚房教整蘿蔔糕　孖老婆郭晶晶曬恩愛

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-06 23:45

被外界封為「豪門清泉」的霍啟剛與郭晶晶雖然家財萬貫，但兩人生活一向低調節儉，結婚8年的他們依然甜蜜如初，羡煞旁人。日前霍啟剛拍片教大家整健康版蘿蔔糕，片中他穿上紅色圍裙，看起來為下廚做足準備，他更笑言自己平時甚少下廚，叫大家多多包涵，之後他笑着介紹小助手，正是太太郭晶晶。當霍啟剛逐一介紹整蘿蔔糕所需的材料時，他更不經意地提到「晶晶就唔係好鍾意食蝦米嘅，所以一陣我可能就會落少啲」，而郭晶晶聽到後就甜笑了一下，相信是被老公的貼心舉動冧到！

郭晶晶聽到老公霍啟剛講完甜笑了一下。（YouTube影片截圖）

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霍啟剛一邊準備食材，一邊介紹煮食步驟，而郭晶晶就在旁邊幫手，兩人分工合作，默契十足，不少網民都留言表示羡慕他們結婚多年依然恩愛。不過亦有人留意到片中的開放式廚房空間十分闊落，一整排紅木櫃上，擺滿了各種杯杯碟碟，而且各種爐具設備齊全，絕對是一個五星級廚房！早前有報道指，霍家對郭晶晶婚後誕下一仔兩女十分滿意，所以霍啟剛一家五口可搬到家族名下，位於淺水灣海灘道的1.6億獨立屋，據知獨立屋樓高三層，每層約3000呎，合共多達一萬呎，可謂生活寫意。未知片中的豪華廚房是不是就是豪宅的廚房呢？