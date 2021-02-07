陀槍師姐2021．短劇評二︱破壞經典唔代表差　棄劇與否在於慣唔慣

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-07 13:00

無綫（TVB）宣布開拍《陀槍師姐2021》直至播出後，劇集都備受一班《陀槍》忠粉的期待，與《陀槍師姐IV》相隔16年，舊有班底歐陽震華、關詠荷、魏駿傑、滕麗名也換成了陳豪、宣萱、羅子溢、洪永城、鄧佩儀，雖然滕麗名也有參演其中，但亦變成了出場五集的配角。演員變更令人可惜，但最為觀眾所詬病的，還是將《陀槍》變成了喜劇的劇本安排。之但係，《陀槍師姐2021》又是否如網民所說的：「難睇到熄電視」？其實未必。

《陀槍師姐2021》走輕鬆惹笑，無壓力的形式，笑下又睇完一集。（《陀槍師姐2021》截圖）

翻拍經典有形無神

《陀槍師姐I-IV》與《陀槍師姐2021》最大的分別，在於案件集數，以及嚴重性上的不同。舉個例子，《陀槍3》總數32集有8集講賣淫案，7集追查械劫案，《陀槍4》總數40集的連環殺手案更用了9集追查，而《陀槍師姐2021》總數也有30集，但暫時播出的案件大多是非禮案、女童失蹤案甚至有一集是講地主公神位被偷竊等「芝麻綠豆」的案件，而且，大多數案件都是一集起兩集止。

懸案小組的組員人物性格以及行為十分浮誇而且卡通化。（《陀槍師姐2021》截圖）

劇情以及鋪排與前作各走極端之餘，角色的定位也是南轅北轍，例如懸案小組中的蒙漢森、Diana、麻鬼凡、夠鐘Sir、GD、蕎頭各人的性格，就極富有個人特色，惡死上司，下面又有縮骨老鬼、貪靚下屬，搵着數小妹妹、搏升職的新仔等等，性格各異而且表情，行為極為浮誇，有喜感而又卡通化。

溫情部分也是另一個看點。（《陀槍師姐2021》截圖）

新《陀槍》是用正劇包裝的處境劇

每件事都一集起兩集止，劇情輕鬆沒有追看的壓力，角色行為浮誇，三個要點加起來，不就正是處境喜劇的元素嗎？其實放在9點半時段播映的《陀槍師姐2021》，就只是一套以偵查包裝的《愛．回家之開心速遞》，暫時為止，集數之間並沒有太大關連，每周劇情亦沒有強烈的懸念。簡單點說，就是可看，也可不看，甚至是睇完星期一集數再睇星期五集數，也對整套劇的發展沒有太大影響。

比起宣萱，其實林穎彤更加似「陀槍師姐 / 師妹」。（《陀槍師姐2021》截圖）

好看與否在於觀眾接不接受

《陀槍師姐2021》與《陀槍師姐I-IV》之間已經沒有實質關係，充其量只是一個「借屍還魂」的劇集，所以難怪《陀槍》忠粉或對它抱期望的觀眾會失望。將《陀槍師姐2021》當做一個獨立的劇集去看，其實處處都有驚喜和笑點，單是第八集的「土地公神位失蹤案」，笑料就相當足。

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第十集重回正經的查案路線。（《陀槍師姐2021》截圖）

緊張刺激的懸疑查案劇，或是輕鬆惹笑的偵探喜劇，兩者之間並沒有高低之分，好睇與否，其實取決於個別觀眾的口味。劇集並不一定要走如《十八年後的終極告白》般充滿懸疑曲折，人性黑暗面，關係錯綜複雜，極度燒腦的路線，像《陀槍師姐2021》這種輕鬆、搞笑又有溫情的劇種，其實都值得一看。

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