陀槍師姐2021｜羅子溢鄧佩儀唱《孤兒仔》　歌曲源自廿年前廣播劇

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-05 20:20

「誰人會愛我這種孤兒仔，流落到谷底，恐怕我已是個熱戀的後遺，無人前來認領骯髒的身體...」《陀槍師姐2021》第十集劇中羅子溢（飾劉達華）騎單車載鄧佩儀（飾許千盈）一邊食「孖條」一邊唱歌以及羅子溢、鄧佩儀、洪永城（飾張耀忠）和關曜儁（飾Hang基）聚在一起飲酒時也不自覺地唱着。睇完這一集，大家一定會對這一句歌詞有十分深刻的印象。

羅子溢（飾劉達華）騎單車載鄧佩儀（飾許千盈）一邊食「孖條」一邊唱《孤兒仔》。（《陀槍師姐2021》截圖）

TVB劇集中出現非劇集插曲或主題曲，可算是十分罕見的，不過唱《孤兒仔》就總有它的原因。因為這首歌屬於7，80後香港觀眾的集體回憶，「誰人會愛我這種孤兒仔...認領骯髒的身體」這一句歌詞在當年簡直是街知巷聞，又因為陳奕迅有份唱《孤兒仔》，更令這首歌變成K房熱唱。

首歌真係同劇情fit到爆。（《陀槍師姐2021》截圖）

不過要講《孤兒仔》來歷的話，就要提到約20年前，2000年代商台的廣播劇《芝See菇Bi Family》。當年前商台DJ卓韻芝在商台推出《芝See菇Bi Family》廣播劇，劇中主要講述苦榮和小苦妹兩個虛構人物的生活，同期還有《魚蛋歌》﹑《男仔歌》﹑《熱血廢人》和《五星級迫爆》等作品，也與陳奕迅、許志安、陳慧琳、谷德昭、吳君如等人合作推出過《五星級的家》和《初戀嗱喳麵》兩張原聲大聲，後來廣播劇愈做愈紅，連帶主角苦榮和小苦妹兩個角色都hit埋，成為年青人的偶像。

當年「苦榮」真係好出名。（YouTube截圖 / 《孤兒仔》）

而《陀槍師姐2021》劇中主角們唱的《孤兒仔》，就是在2002年推出的作品，由李峻一負責作曲作詞，金培達編曲，並由金培達和卓韻芝（當時稱她為「芝See菇Bi」）監製，歌曲除了有「苦榮」的聲音演出外，還有陳奕迅的聲音。雖然卓韻芝從沒透露過誰是廣播劇中「苦榮」的聲演，但大家都知道《芝See菇Bi Family》就是由她一人聲演多個角色。

前商台DJ卓韻芝曾在商台推出過《芝See菇Bi Family》廣播劇，當年大受年輕人歡迎。（節目截圖）

第十集《陀槍師姐2021》講到羅子溢（飾劉達華）與宣萱（飾戴安娜）相認，以及講到羅子溢、鄧佩儀、洪永城和關曜儁同是孤兒的身世，其實在《芝See菇Bi Family》廣播劇中，當提到「苦媽」的身世時也同樣會播出《孤兒仔》這首歌曲，與劇中情景可說是不謀而合，一樣都是講述兒童得不到父母愛錫的情況。

《孤兒仔》完全是一首放負的歌曲。（YouTube截圖 / 《孤兒仔》）

「傳說世間每個人也會有一位天使護蔭，縱使渺小彷如微塵，仍可淒身當愛人呼吸，可惜像我這一種人，聖母永遠不肯給予憐憫」歌曲開首的這一段，就似是「苦榮」對自己身世的獨白，負面又孤獨，但是唱完後又有一種如釋重負的感覺。

歌詞簡單又易上口，又有獨特的感情，所以播出後立即在年輕一代廣傳，當年幾乎是每個中學生會識唱。說起來，《孤兒仔》也是現實中羅子溢、洪永城、關曜儁和鄧佩儀四位演員的在中學生時期hit爆的歌曲。

「苦榮」還與蔡卓妍﹑關智斌﹑Shine、吳君如合唱過《魚蛋歌》﹑《男仔歌》﹑《熱血廢人》和《五星級迫爆》等歌曲。（網上圖片）

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