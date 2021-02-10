《Penthouse》第二季劇照預告「河博士」黑化　金素妍繼續衰格？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-10 19:00

人氣狗血韓劇《The Penthouse》第二季將於19日開播，官方近日陸續公開金素妍、柳真和嚴基俊等人的新劇照，見到眾人在身份和性格上都有些少改變，其中尹鐘焄飾演的「河博士」黑化最明顯！

劇組公開主角們的最新劇照，見到上季大贏家金素妍和嚴基俊眼神變得更狠毒外，他們也在訪問中透露，第二季將壞到徹底亦不會在短時間內「玩完」，相信又會令劇迷睇到牙癢癢。而換上樸素打扮的柳真露出驚慌神情，似乎過得相當不好，但在預告片中能猜測她疑似準備對金素妍進行的復仇大計；另一邊「媽寶」奉太奎成功當上國會譏員，相信之後權力將變成他的最大武器。

《The Penthouse》第二季中，各人物都似乎會面臨重大轉變。（劇照）

不過講到轉變最大，相信必定是上集被看成地底泥的尹鐘焄。從新劇照中可見，尹鐘焄眼神變得比之前更狠，就像不但失去了對老婆的忍讓，愛女的溫柔眼神也消失不見，因此劇迷都十分期待他的黑化。上季李智雅被賜死，因不少觀眾猜測她未必真正死去，或會以觀眾好奇的雙胞胎母親身份回歸報仇。想知道李智雅會否有機會翻生，劇迷緊記留意黃Viu煲劇平台的開播。

李智雅上季被賜死，未知今季會以甚麼形式回歸呢？（劇照）

按圖睇《The Penthouse》第二季最新劇照：

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