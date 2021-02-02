Penthouse｜第二季本月開播　最新海報暗示李智雅竟死過翻生？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-02 21:30

由李智雅、金素妍、Eugene和嚴基俊等人主演的狗血韓劇《Penthouse》自10月底播出以來口碑極佳，在《SBS演技大獎》中一共捧走九個獎座，更於上月5日以超過30%的高收視為第一季劃上句號，第二季未正式播出已經令劇迷引頸以待。劇組今日（2日）公開第二季的海報，因為李智雅的登場而引起網民熱烈討論。

《Penthouse》於上月5日以超過30%的高收視為第一季劃上句號。（《Penthouse》第一季海報）

在第一季的結尾中，沈秀蓮（李智雅 飾）被周丹泰（嚴基俊 飾）用刀殺死，最後甚至在Hera Palace被眾人公開進行悼念儀式，當時令不少觀眾都擔心劇集唯一善良的女主角是否就此結束她在《Penthouse》的戲份。早前在劇組所公開的第二季預告片中，有網民發現其中一幕有一隻蒼白的手在停屍間的擔架上掙扎，再加上有人在街上偶遇飾演Logan Lee的朴恩碩與一名長髮女子對戲，因此推斷沈秀蓮極大可能會翻生。

在第一季的結尾中，沈秀蓮（李智雅 飾）被周丹泰（嚴基俊 飾）用刀殺死。（網上圖片）

早前在劇組所公開的第二季預告片中，有網民發現其中一幕有一隻蒼白的手在停屍間的擔架上掙扎，推測沈秀蓮其實未死。（SBS）

《Penthouse》第二季的海報正式公開，上季被殺死的李智雅（右一）似乎會捲土重來。（SBS）

答案終於在今日水落石出，在劇組公開的第二季海報中，能夠清楚見到李智雅仍然在海報的上方，因此她極大可能會在第二季捲土重來進行復仇計劃。而在預告片中，壞事做盡的千瑞璡（金素妍 飾）終於有報應，住所門外淋滿紅油兼痴滿寫着標語的紙張，再加上被冠上殺人犯罪名的吳允熙（Eugene 飾）戴着帽子回眸一笑的畫面，令人相當期待她的復仇大計會如何展開。

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《Penthouse》第二季將於2月19日正式開播。