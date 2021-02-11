英國雜誌《I-MAGAZINE》評選亞洲時尚面孔　范冰冰迪麗熱巴險包尾

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-11 08:00

由英國雜誌《I-MAGAZINE》舉辦的「FASHION FACE AWARDS 2020」亞洲面孔出爐，評審包括電影導演John. H Lee、時尚攝影師SAMULI.L.K、電影及藝術總監STEFANIA LONETTI，以及聯同逾30個國家、350位專業攝影師、化妝師、造型師、編輯等，從2019年至2020年發布的超過10,000張照片和視頻中投票選出頂級面孔，主要標準為與眾不同的人物，獨特的面部表情，講故事的能力，詮釋不同風格的才藝和潛力，通過Adobe智能面部識別軟件分析面部特徵，並獲得專家認可，最終確立結果，《I-MAGAZINE》官方表示：「這個結果被視為業內最具影響力的參考之一。」

評審完整名單。（微博@I-MAGAZINE）

在亞洲男藝人中，共評選出54位，當中一半都是韓國演員同K-pop男團成員，例如朴寶劍、玄彬、柳俊烈、JIN@BTS、Jimin@BTS、世勛@EXO、KAI@EXO、珉豪@SHINEE、泰民@SHINEE、太陽@BIGBANG、模特兒李洙赫等，內地多名演員胡歌、楊洋、鄧倫、宋威龍、王一博、許凱等均榜上有名，而韓國男團NCT成員Lucas（黃旭熙）同陳偉霆（William）是唯二的香港代表，分別位於17、33。此外，前十名過半都由韓國藝人佔據，包括男團NCT成員李泰容、男團ATEEZ成員金弘中、男團SF9成員路雲、演員孔劉、男團BTS成員V以及演員李棟旭，而井柏然同吳亦凡分別排在第五同第七位。

+ 5 + 5 + 5

亞洲女藝人方面，共有55位，當中也數韓國藝人最多，包括孔曉振、宋智孝、IU、李孝利、孫藝珍、朴信惠、秀智、泰妍@少女時代、Krystal等。而內地共有14位女星上榜，令人意外的是，迪麗熱巴、范冰冰竟排在倒數第二同第三位，楊冪也僅位列15，不敵第11名女演員金晨，春夏排名37，緊隨其後的是紅地氈零失誤的鍾楚曦。沒有想到的是，榜單中竟無任何一位香港女星。在TOP10中，韓國藝人依然佔據6位：排名第三的華莎@MAMAMOO、第六至第十分別是全智賢、Jisoo@BLACKPINK、模特兒申賢智、申敏兒以及朴敏英。另外，內地女團THE9成員許佳琪同網紅周揚青也名列前茅，後者意外揮低一眾女星，高居首位。