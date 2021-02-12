內地演員胡兵視力每況愈下　公開眼部手術全過程：我沒有倒下！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-12 17:15

內地模特兒兼演員胡兵高大有型，出演過不少大熱電視電影，即將年滿50，依然保養得宜。昨日（10日），他在微博曬出短片，表示因為視力下降嚴重，所以在春節前做了一個眼部手術，並發文道：「各位我沒有倒下，只是眼睛看不清了做了個手術！新年願望希望大家都好好滴。」

胡兵身高189cm，即將於2月14日年滿50歲。（微博@胡兵）

該短片記錄了胡兵眼部手術的全過程，包括術前檢查、醫生問詢、手術過程、術後恢復、複查等。其實早年胡兵的眼部已經做過鐳射手術，但因為休息不夠，又投入拍攝工作，導致視力越來越差，甚至顯現出初期白內障，於是今次選擇晶體植入手術，希望可以解決視力問題。在同專科醫生咨詢的過程中，醫生詳細講解了手術的具體做法，如何保養等，不少網友都直言了解到不少相關問題。

醫生詳細講解手術會如何進行。（視頻截圖）

雖然前期胡兵做起檢查來好似雲淡風輕，但真正到手術當日，他也感到有些緊張害怕，不過轉過頭又自我揶揄到：「我就是全演藝界眼球開刀最多的人。」心態依然非常好。在術前最後一次檢查過程中，醫生除了用儀器詳細檢查眼部之外，更直接用針插眼，真是看到都驚一驚，甚至胡兵也嚇到結巴，坦言：「嚇到我的手都冰涼了，是個很可怕的事情。」

胡兵都嚇到結巴。（視頻截圖）

幸好手術過程以及術後恢復都非常順利，最後胡兵也呼籲大家一定要保護好雙眼。