藍可兒離奇命案仍成謎　死亡金屬歌手舊作提及溺死華裔女子成疑兇

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-13 21:00

共4集的犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel），還原加拿大籍大學生藍可兒的離奇命案，上架短短三日已經火速成位網民討論的話題。紀錄片重返案發現場重組案情，解開原有謎團之餘，更揭開多個未解之謎。

紀錄片由原創紀錄片《Conversations with a Killer：The Ted Bundy Tapes》的導演執導。（Netflix）

由於酒店自1927年開業以來，發生過多宗命案和靈異事件，酒店經理Amy Price在紀錄片中透露自己在酒店工作10年期間，約80人在酒店內死亡，令很多人都認為藍可兒命案是鬼魂作祟。事件曝光後，海量網民都開始從酒店員工及住客入手調查案件，有人發現一位藝名叫Morbid（原名Pablo Vergara）的死亡金屬歌手很有可能是殺死藍可兒的兇手。

藍可兒升降機CCTV片段曾被剪接 53秒被消失揭酒店有意隱瞞事實？

死亡金屬歌手Morbid。（劇照）

網民在Morbid的YouTube頻道發現他對暴力和死亡非常著迷，更拍攝過令人不安的MV。 在藍可兒的屍體被發現兩日後，Morbid在YouTube上載了歌曲MV，片中有一名金髮女子在森林中被Morbid追捕最後慘死。在這個時候發布這個MV，網民都一致認為他就是殺死藍可兒的「兇手」。在另一片段中，化了恐怖妝容的Morbid臉上有血跡，不過最嚇人的，就是背後的牆上貼滿了連環殺人犯Ted Bundy和「黑色大理花懸案」死者Elizabeth Short的照片。

「黑色大理花懸案」嫌疑犯逾百線索太少 真兇曾「現身」竟未落網殺人犯姦殺三十多名女性 Ted 死不認罪：世界少咗個人有咩壞？

+ 5 + 5 + 5

另外，在其他影片中發現Morbid其中一首歌是關於一名女子在水中溺死，而歌詞出現了一句為「I’m thinking of China」，跟藍可兒的華裔身分吻合。總總巧合讓網民認為Morbid根本就是在暗示自己就是殺死藍可兒的兇手。

藍可兒世紀懸案紀錄片揭死亡真相 CCTV片段與恐怖都市傳說有關？

有不在場證據 網民仍認定Morbid就是兇手

相隔7年多，劇組邀請到Morbid接受訪問。他透露自己從來沒有聽過藍可兒這個人，雖然自己曾在藍可兒命案的1年前入住過酒店3天，但在藍可兒遇害時，自己根本不是身處美國。儘管入境處和音樂公司合約都證明Morbid當時身處墨西哥製作音樂專輯，網民始終都是以貌取人，認定自己就是「兇手」。

點擊下圖看藍可兒升降機CCTV詭異片段：

+ 23 + 23 + 23

多年來遭網絡欺凌 Morbid：我試過自殺！

被網民追擊令Morbid徘徊崩潰邊緣，他心痛謂： 「就算我的音樂和歌詞跟死亡有關，這都只是藝術，並不代表我就是殺人兇手。」 為了幫自己平反，他曾拍攝過片段表示自己是無辜，但網民並沒有放過他，每天繼續被網絡欺凌。過了好一陣子，Morbid已經無法再創作任何音樂：「我崩潰了，亦嘗試過自殺，結果在精神病院醒過來。我嘗試重建人生，但感覺真的很糟糕。」

調查案件的探員都認為Morbid是無辜的，可係很難去為他抱不平。（電視畫面）

同場加映：藍可兒命案與《雨夜閃靈》劇情吻合 網民陰謀論兇手跟足橋段殺人