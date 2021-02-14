陳凱琳大囝狂對鏡頭擺甫士Cute到暈　媽咪激讚︰知你靚仔啦！

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-14 19:00

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚後，先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）及細仔鄭承亮（Yannick），兩個囝囝都繼承了父母的優良基因，生得非常標緻。原來Rafael的生日是在2月14日情人節，Grace趁囝囝兩歲生日，上載新Po到IG，貼出他的Chok樣，Cute到爆！

Grace在去年誕下二仔。（Instagram@ghlchan）

Grace貼了一段Rafael的片段，見到他瞪大眼睛Chok無辜樣，之後又開心得瞇起眼睛甜笑，真的電暈一班網民。Grace留言寫道︰「知啦知啦！知你靚仔啦！弊！我哋個仔而家先得個兩歲，已經對鏡頭咁敏感，仲要識擺晒Pose。爹哋：正喎！返學電暈啲女仔。媽咪：…我哋聽日搬去北極住。#做媽咪一定會呷醋 #奶奶命 #生日快樂 #眨吓眼就兩歲啦 HAPPY BIRTHDAYYYYYY RAFAAAAA! WE LOVE YOUUUUUU」，陳敏之、黃翠如、蔣家旻等藝人都大讚Rafael好靚仔，林子善則留言說︰「對眼電死人」，果然遺傳了爸爸媽媽的靚樣之餘，真的天生對鏡頭也特別敏感。

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