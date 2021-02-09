梁芷珮拖大仔出街大曬家庭樂　網民讚靚媽Young爆︰我以為係情侶

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-09 18:30

現年38歲的靚媽梁芷珮（Christy）跟老公育有兩子一女，做了媽媽後的她，一點也沒有鬆懈，Keep得相當好，經常在IG曬腹肌。日前，她在IG貼出一張「挽手照」，不過不是跟老公Kenneth，而是跟大仔Brendan。

Christy真是超級Fit！（Instagram@imchristyleung）

Christy貼出來的照片中，見到她捉住大仔的手，在街上大步走，驟眼看，真的似情侶多過母子，可見Christy真的超級Young。她留言寫道︰「阿仔可唔可以唔好行咁快...阿媽跟唔切...」，非常搞笑。現年16歲的Brendan已經長得比媽媽高一個頭，而Christy都經常大曬家庭樂。網民紛紛留言︰「似兩兄妹多啲」、「我以為係情侶𠻹……」、「阿媽你唔好再扮我女友」、「明明係細佬…」等等，更有人話Brendan好靚仔，有沒有興趣拍戲，相信一定氹得Christy好開心！

點擊下圖看Christy跟囝囝的新相和其他靚相︰

+ 41 + 41 + 41

同場加映︰細數TVB的緋聞女王 蔡思貝入行8年已有12位緋聞男友極有異性緣

細數TVB的緋聞女王 蔡思貝入行8年已有12位緋聞男友極有異性緣