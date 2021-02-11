家居．築則｜單位改裝成小朋友天地　收埋成套鼓仲有條滑梯勁誇張

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-11 11:00

無綫財經台節目《家居．築則》最新一集介紹一間以小朋友為重心的單位，將大部分空間留給小朋友和家庭，更將整條滑梯收在屋裏，非常誇張。

設計師將放梳化的一面牆延長，可以放得下大點的梳化。（《家居．築則》電視截圖）

戶主的要求只希望單位有小朋友享樂和學習的空間。而由於戶主的兩個年幼的小朋友熱愛音樂，分別有一部鋼琴和整套鼓要放，所以設計師安排了空間放兩件大型樂器，一件放廳，一件放新規劃出來的家庭房。單位原則不大，設計師將廚房打通成開放式，連接着工人房、工人廁所和工作平台。設計師在近玄關位置間出儲物室，可以放他們的鞋，同時偷位放鋼琴。冷氣機也收到儲物室內，看上去就更整齊。飯廳連着廚房，他們在土耳其訂製了一張藝術感十足的餐桌。單位也加上了不同的河流和藍色元素，有藍綠色的廚櫃，小朋友的房也是藍藍綠綠的。

兩兄弟的房間打通。（《家居．築則》電視截圖）

至於房間方面，兩個小朋友的房間是打通的，中間有一道活動趟門，兩兄弟上中學後，可以關上門加強私隱度。哥哥的房間有一張升高床，下面有書架，變成一個閱讀區。而哥哥房也內有乾坤，在床尾有一道暗門通往一條滑梯，穿出走廊，即是家庭共用空間。原來設計師將兩間小朋友房縮小，加大走廊位，設置一個家庭的共用空間，希望各人入房前經過家庭房。而這裏除了有滑梯和一整套鼓外，又有一面黑板牆，另一面白色牆上有造成音符一樣的智能燈光，伴隨鼓聲有變色效果，成為小朋友的天地。主人房就不算大，更劃了空間造衣帽間，所以設計師利用窗台為男戶主造了一張書枱。

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