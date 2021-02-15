藍可兒紀錄片拆解升降機長開之謎　通往酒店頂樓仲有條神秘通道？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-15 20:31

藍可兒離奇命案自Netflix紀錄片犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel）上架後，再度成為網民熱話。紀錄片為了還原真相而進行深入調查，更提供多個線索，希望能夠解開這宗懸案，而在第三集就解開升降機門長開及究竟藍可兒有那條通道上去天台?

藍可兒離奇命案仍成謎 死亡金屬歌手舊作提及溺死華裔女子成疑兇

加拿大華裔女大學生藍可兒於2013年離奇命喪位於洛杉磯市中心的賽西爾酒店（Cecil Hotel），其生前在升降機裡的詭異片段令人不寒而慄。事件曝光後，有大批網民都偵探上身，更特別去到酒店進行靈探和調查。最令人費解的就是，為何藍可兒身在的升降機們長期開着，有人認為升降機外有神秘人按着開門鍵，亦有人覺得是冤魂索命。

藍可兒升降機CCTV片段曾被剪接 53秒被消失揭酒店有意隱瞞事實？

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段：

+ 23 + 23 + 23

在那段升降機片段中，藍可兒看似非常苦惱，突然亂按升降機按鈕。如果仔細看片段的話，她按的那排按鈕的最底，其實是寫上「Door Hold」字的延長開門鈕。有人在藍可兒按下那個延長開門鈕時開始計時，發現若按下這個按鈕，升降機門會保持開着2分鐘。雖然不知道藍可兒在按下這個按鈕時，是否知道按鈕的用途或延長時間，但這一點就能撇除有人在門外按着升降機門的推論。

+ 2 + 2 + 2

根據推斷，當時住在5樓的藍可兒正身處14樓，比頂樓低一層。在片段中，藍可兒最後朝升降機的左邊走廊離開，照酒店的逃生指示，她很有可能正逃往頂樓，亦即是她最後被發現全裸陳屍於頂樓水塔中。如果轉左後繼續向走廊盡頭走，就會發現是通往逃生樓梯的窗戶。換句話，通往屋頂，除了原本只提供給酒店員工的通道外，還有逃生樓梯，即是員工通道並不是只得一條通道。

+ 17 + 17 + 17

另外值得留意的是，藍可兒身處的14樓有一條員工樓梯通往頂樓。有前往酒店調查的網民發現，藍可兒步出升降機向左走後，如果不向走廊盡頭行的話，另一可能就是走向直往頂樓的樓梯。然而酒店有兩條樓梯，其中一條就能夠通往頂樓。這條樓梯的門口需要鎖匙才能解除警鈴，但有網民發現推開門，根本沒有接上警鈴，任何人都可以隨意通往頂樓。雖然藍可兒命案還有很多疑點，但能夠排除是靈異事件。

同場加映：【犯罪現場】揭藍可兒離奇死亡真相 酒店開業經歷６宗驚天命案