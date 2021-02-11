藍可兒升降機CCTV片段曾被剪接　53秒被消失揭酒店有意隱瞞事實？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-11 21:39

藍可兒於2013年離奇命喪位於洛杉磯市中心的賽西爾酒店（Cecil Hotel），其生前在升降機裡的詭異片段令人不寒而慄頭皮發麻。事件引發海量網民偵探上身，希望能破解謎團。日前在Netflix上架的原創紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel）就重返「死亡酒店」，跟探員、住客、員工等人進行訪談，解開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎。

藍可兒世紀懸案紀錄片揭死亡真相 CCTV片段與恐怖都市傳說有關？

共4集的紀錄片影集由紀錄片《Conversations with a Killer：The Ted Bundy Tapes》的導演Joe Berlinger執導，非常全面地帶觀眾了解藍可兒由失蹤前直至屍體被發現的整個過程。最令人費解的就是，酒店升降機CCTV片段。片段中她無論神情、舉動及肢體行為都非常詭異，事隔多年重看片段都令人感到非常不安。

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段：

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據紀錄片指出，賽西爾酒店總共有兩座升降機，提供長期和短期住客使用。當年網民John Sobhani透露為了拯救失蹤的藍可兒，花了數百小時不斷翻看CCTV片段，並開設Facebook專業來調查事件。經過翻看數百次，有網民發現CCTV片段非常可疑。畫面被放慢並經過剪輯，而左下角的時間軸非常不清晰，根本很難識別出實際時間，看似刻意被塗掉，更很難讓人裡解怎會變成這樣。

有網民發現升降機CCTV片段被剪接過。（電視片段）

另外，最弔詭的是藍可兒在片段中扭曲的手不停揮動，但速度非常慢，彷彿是畫面刻意用慢動作播放。有人做了分析後，發現毫秒欄位的跳動多次被停頓，而秒數位指的跳動也不吻合，從而推測出影片的播放速度被減慢了33%到35%。至於為何放慢片段，很有可能是升降機門關上的時候經過剪輯，電梯門突然快速移動了大概15厘米。當網民開始為時間解碼時，就注意到有53秒離奇被消失。

這消失的53秒很可能是破案關鍵，有網民猜測可能拍攝到有人經過，或者就是為了刪掉令藍可兒失蹤的人，而很大可能是酒店管理層先剪輯片段，才交給警方。酒店經理Amy Price在紀錄片中接受訪問時表示，知道網絡上不斷瘋傳片段：「我當然看過CCTV片段，畫面是我提供給警方的，我們把所有的內容全都提供給警方。不可能會是酒店的人剪接過，但人們選擇去相信我們（酒店）知道是誰幹的，那是他們的選擇。」雖然Price親解酒店方面沒有剪接過CCTV片段，網民對這個說法似乎不受落，但謎團至今仍然未能揭開......

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