【犯罪現場】揭藍可兒離奇死亡真相　酒店開業經歷６宗驚天命案

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-27 18:33

加拿大華裔女大學生藍可兒，她2013年在位於洛杉磯市中心的賽西爾酒店（Cecil Hotel）的頂樓水塔離奇全裸溺斃，事件引起全球轟動。由Netflix原創的紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel）試圖重組這件懸案，解開藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡之謎，而今日官方公開了紀錄片首條預告。

賽西爾酒店被稱為「死亡酒店」，而藍可兒死亡事件再為這酒店增添多一件詭異事件。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》預告擷圖）

《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》將分成四部份，為影迷解構在賽西爾酒店發生的一連串詭異事件，而這部紀錄片將在下月10日Netflix上架。至於今日出爐的預告，除了與影迷重組藍可兒神秘失蹤兼離奇死亡的案情外，還會探討與賽西爾酒店有關的一連串詭異事件，難怪賽西爾酒店被民眾稱為「死亡酒店」。

賽西爾酒店曾發生過一連串詭異事件。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》預告擷圖）

《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》訪問了與不同的人士，其中包括職員、住客及警員。預告開首就直接帶入重點 ─ 賽西爾酒店的鬧鬼傳聞，之後就有一位女客人問：「有哪間房是沒死過人？」鏡頭一轉去到賽西爾酒店經理的訪問，她凝重地說：「我始終未能習慣這件事…」。

劇紅訪問了賽西爾酒店經理。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》預告擷圖）

之後預告去到另一個重點，介紹賽西爾酒店是一間可以讓「連環殺手安歇的地方」。原來美國著名連環殺手理查拉米雷茲（Richard Ramirez）在犯案後，竟然大無私樣回到酒店：「（他）回到賽西爾，滿身是血但沒有人有意見。」

據了解，理查拉米雷茲都曾是西爾酒店的住客。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》預告擷圖）

在介紹完連環殺手後，從預告畫面可以見到賽西爾酒店有房間的牆壁上畫有五芒的圖騰，讓賽西爾酒店更添詭異兼神秘色彩。之後就輪到「藍可兒死亡事件」：「一家在過去惡名昭彰的酒店，發生了另一起怪異的案件。」一名相信是警員的受訪者出現，並稱：「未解的問題是，她在哪裡？」而預告也播放了藍可兒在升降機時的畫面，而事件來到這裡，就開始變得詭異。

藍可兒死亡事件是今次紀錄片的重點。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》預告擷圖）

皆因當時她一直在升降機內往外看，而她的手部動作也很怪異。於是讓全球再次對賽西爾酒店產生興趣，之後有一連串的受訪者出現，有人質疑︰「如果是謀殺，就需要有謀殺犯」，但目前「沒有故事的全貌」。然而有人認為，她當時是在逃命：「她在酒店到處跑，設法救自己的命。」到最後，甚至於有人認為「酒店有所隱瞞」。最終「藍可兒死亡事件」成為了賽西爾酒店暗黑歷史的最新一章。

1927年開幕的賽西爾酒店，暗黑歷史可謂一宗接一宗。（《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》預告擷圖）

1927年開幕的賽西爾酒店，暗黑歷史可謂一宗接一宗。點擊下圖即睇更多預告及酒店發生過甚麼怪事！