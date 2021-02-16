藍可兒離奇命案引發大量陰謀論　死後洛杉磯爆肺結核又關佢事？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-16 20:00

轟動一時的藍可兒命案疑點重重，以這宗懸案為主題的Netflix紀錄片犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel）深入分析了案件的細節，希望能夠解開死亡之謎。事件發生後，有太多巧合令網民不禁認為，如果不是靈異事件的話，很可能是政府的陰謀論......

藍可兒命案與《雨夜閃靈》劇情吻合 網民陰謀論兇手跟足橋段殺人

紀錄片由原創紀錄片《Conversations with a Killer：The Ted Bundy Tapes》的導演執導。（Netflix）

藍可兒升降機CCTV片段曾被剪接 53秒被消失揭酒店有意隱瞞事實？

紀錄片上架後，令案件再次成為網絡熱話。雖然藍可兒生前的詭異升降機片段之謎已經解開，但還有很多細節令人感到費解。一次兩次或者是巧合，但四五次就不是巧合這麼簡單了。有網民指出藍可兒案件引發一連串發生的事看似有關係，卻沒有確實的關聯，從而引發大量陰謀論，例如心智控制、加國政府涉入、社交工程、光明會等，連軍方隱形斗篷技術都成為網民推測的原因之一。

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段：

+ 23 + 23 + 23

不過在藍可兒的屍體被發現後數天，酒店該地區的流浪漢群組竟巧合地爆發肺結核病。而最詭異的地方就是，用了為民眾檢測肺結核病的測試名為「LAM-ELISA」，正正就是藍可兒英文名Elisa Lam的倒轉。就藍可兒的名字跟肺結核病檢測相同，大批網民進行深入調查，並認為是政府陰謀的證據。

有人指藍可兒有可能是政府探員或者有參與恐怖組織，更有人猜測藍可兒本人就是生化武器，是由加國被送到洛杉磯，為的就是要感染流浪漢群組，從而減低流浪漢的數量，最後因為政府覺得她知道太多內情而將她殺掉。值得留意的是，藍可兒就讀的加拿大名牌大學卑詩大學（University of British Columbia）以研究肺結核病而聞名的研究中心。

在藍可兒屍體被發現後4個月，有人發現她最後踏足過書店。如果瀏覽書店The Last Bookstore的網站，再看登陸資料看到寄信的郵遞區號（Postal Code）「V5G4S2」。如果在地圖搜尋這個郵遞區號，就會出現卑詩省本拿比（Burnaby），而城鎮的標記位置就是藍可兒下葬的墓園Forest Lawn Memorial Park。雖然以上提及的陰謀都沒有證據支持，但藍可兒的死確實是有太多巧合和未揭開的謎團.....

同場加映：藍可兒紀錄片拆解升降機長開之謎 通往酒店頂樓仲有條神秘通道？

點擊下圖看藍可兒離開升降機後的兩條逃生路線：