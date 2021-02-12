藍可兒命案與《雨夜閃靈》劇情吻合　網民陰謀論兇手跟足橋段殺人

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-12 22:00

以藍可兒離奇命案為主題的Netflix犯罪紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel），深入調查案件並試圖還原事發經過，希望能夠拆解這宗令人心寒的懸案。繼升降機CCTV被揭當中有53秒離奇消失後，有網民指出當時藍可兒有機會是按下延長開門鈕，再有人指出案件經過跟經典鬼片《雨夜閃靈》（Dark Water）的情節有多個共同點！

藍可兒升降機CCTV片段曾被剪接 53秒被消失揭酒店有意隱瞞事實？

21歲的藍可兒在2013年1月26日由溫哥華隻身前往洛杉磯旅行，並入住賽西爾酒店後離奇失蹤。家人報警後，直至2月19日，酒店人員才發現她在酒店頂樓水塔離奇全裸溺斃，紅色外套就沉在水塔底部，屍體異常扭曲，死狀相當恐怖。另外，在藍可兒的屍體被發現前，有酒店住客投訴水喉水呈黑啡色，味道噁心。有大批住客得悉此事後，都紛紛立即搬離酒店。

點擊下圖看升降機CCTV詭異片段：

+ 23 + 23 + 23

其實這家酒店自1927年開業以來，發生過多宗命案和靈異事件，酒店經理Amy Price在紀錄片中透露自己在酒店工作10年期間，約80人在酒店內死亡。而藍可兒事件曝光後，大批民眾偵探上身並前往酒店進行調查和靈探，網民指藍可兒案件的經過跟經典鬼片《雨夜閃靈》（Dark Water）的情節有多個共同點。藍可兒入住酒店的4樓，在她失蹤前一晚，3樓住客透露4樓曾傳出巨響，翌日更水浸，最後更被發現在酒店水塔全裸溺斃。

而於2005年上映的《雨夜閃靈》由Jennifer Connelly主演，其實是2002年上映的日本恐怖片《鬼水怪談》的美國版。命案跟電影情節相似，戲裡講述一位單親媽媽為了順利爭取監護權，開始找尋和女兒展開新生活的住所，卻意外搬進鬼屋。一連串怪事開始發生，天花板漏水，水喉流出黑色的水，原來一切都跟鬼魂生前跟在水箱溺斃有關。

+ 5 + 5 + 5

最恐怖的是，在《雨夜閃靈》中的小女孩取名Cecilia，而藍可兒遇害的酒店就是Cecil酒店。而藍可兒在升降機CCTV片段身穿紅色外套和黑色裙，竟然跟電影中在水箱溺斃得Cecilia身穿得衣服不謀而合。另外，電影中都有多個升降機鏡頭跟藍可兒升降機CCTV的畫面都非常相似，甚至Jennifer Connelly所飾演角色動作和行為都跟藍可兒被拍得的幾乎一樣，令人不寒而慄。

+ 4 + 4 + 4

同場加映：藍可兒升降機CCTV片段曾被剪接 53秒被消失揭酒店有意隱瞞事實？