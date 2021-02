藍可兒命案與《雨夜閃靈》劇情吻合　網民陰謀論兇手跟足橋段殺人

以藍可兒離奇命案為主題的Netflix犯罪紀錄片《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件》(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel),深入調查案件並試圖還原事發經過,希望能夠拆解這宗令人心寒的懸案。繼升降機CCTV被揭當中有53秒離奇消失後,有網民指出當時藍可兒有機會是按下延長開門鈕,再有人指出案件經過跟經典鬼片《雨夜閃靈》(Dark Water)的情節有多個共同點!