黃曉明幾年前「夜店」相突遭瘋傳　網友疑有人故意製造輿論

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-17 22:30

黃曉明同Angelababy（楊穎）近年來屢傳婚變，不止在微博無互動，就連同場也不同框，引發外界不少猜疑。

昨日（16日），有網友指在夜店偶遇黃曉明，身邊圍繞了不少男男女女，枱面上擺放了不少酒。照片很快在網絡瘋傳，黃曉明當日微博的評論區更遭網友洗版，紛紛留言道：「今天去夜店了嗎？」等，很多冷嘲熱諷的話語。

不過，有網友表示，這是2017年的舊照片，因此認為是有人故意製造輿論，雙方粉絲更掀起罵戰。其實黃曉明同Baby交往初期，有關「黃曉明去夜店」的話題不停被報道，當時女方還發文「我是夜店」來官宣戀情，想不到只是短短幾年時間，似乎已經物是人非。

Baby同黃曉明官宣戀情。（微博截圖）

今日（17日），黃曉明工作室發表嚴正聲明，指所傳照片已是多年前的事，且當時已經闢謠，只是正常朋友普通聚會，並非「夜店」。

黃曉明工作室剛剛發表聲明。（微博@黃曉明工作室）

除此之外，Baby在情人節正日當天還於微博寫道：「聽說今天是西方人的節日，還好我是南方人。」似乎暗示自己不過情人節，並曬出單人自拍，導致網友諸多猜疑：「所以……了嗎」、「這不就是在說自己單身嗎」、「這已經明顯到不能再明顯了」等。