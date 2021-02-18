狂舞派3｜余香凝大肚出席首映　早前激罕曬老公正面︰實在太靚仔

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-18 21:01

余香凝（Jennifer）周四（18日）出席電影《狂舞派3》首映禮，懷有身孕的Jennifer穿着鬆身裙和波鞋，看上去依然手幼腳幼。第一年派利市，她坦言有種終於變大人的感覺。她沒有透露確實懷孕幾多個月，但就笑指：「而家其實（BB）都大㗎啦，大到我出街有人讓座囉最近，第一次感受到原來俾人讓座原來係好有愛㗎！我喺餐廳等緊位嘅時候，有人坐咗喺度，然後佢叫我唔好排隊，佢話『你坐啊，你有BB啊』，覺得好有愛啊。」

Jennifer表示自己已經知道了BB的性別，但見到身邊朋友不停在猜，她覺得好搞笑。（梁碧玲攝）

Jennifer表示由一開始陀BB都好舒服，沒有任何不適，她說：「舒服到有時我都唔記得咗自己有BB，我同啲朋友去行山啊，去行街嘅時候，我行得快過佢哋。就令到我身邊所有人都係好緊張，話『你小心啊，睇住啊』。」

Jennifer第一年派利市，她直言以前做小朋友時，會期待收利市，現在覺得自己終於變大人了。（梁碧玲攝）

Jennifer的丈夫陸政渡（Tim）一向非常低調，即使在結婚當日，余香凝在IG分享成為人妻的相片時亦只得自己一個，丈夫連影都不見，連12月宣布做父母的相片中，丈夫亦只見得側面，直到早前Jennifer罕有公開老公的神秘面紗，被問為什麼會突然想公開他的外表，Jennifer笑言︰「因為啲好嘢都要同大家分享吓嘅，唔可以自己睇嘅，咁我覺得我老公實在太靚仔啦，畀大家睇吓啦，哈哈。（之前好低調？）係啊，之前有私心囉，咁而家覺得佢都係BB嘅爸爸，都要同人Share，我都要學識同人分享嘅！」，言談間都要讚老公靚仔，果然甜到漏！

點擊下圖睇睇Jennifer和老公的靚相：