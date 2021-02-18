家居．築則｜過3000呎獨立屋極豪華　花園、玻璃頂閱讀區應有盡有

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-18 11:00

無綫財經台節目《家居．築則》最新一集介紹一間樓高三層、面積超過3000平方呎的獨立屋，有齊泳池、花園和天台。

超過3000呎的大屋，超級豪華！（《家居．築則》電視截圖）

獨立屋只有4人住，住得好豪。而屋主的主要要求，是希望屋內的設計易打理清潔。所以大屋雖然豪華，但也迎合了防疫需要，以衛生和清潔角度出發。全屋清一色鋪地磚，避色用難打理的雲石，樓梯用仿雲石紋牆紙，都一樣有華麗效果。二樓有家庭房、婆婆房和戶主10歲的囝囝睡房，每間房都造了特色牆。又用了不少易打理的人造皮革，由地庫上三樓都用了很多鋼條點綴，廳和房都有。另外，由於小朋友喜歡藍色，他的睡房加入不同深淺的藍色作設計，而小朋友怕獨自睡一間房，於是設計師在門口位加了一個個「L」形書櫃位，書櫃後有人造皮革軟墊，讓小朋友睡得有安全感。

三樓全層是主人房，用兩道趟門的巧妙設計去善用空間。（《家居．築則》電視截圖）

三樓全層是主人房，劃分出4個不同區域，設計師將原本間隔拆去重組。睡眠區安排在全層中間位置，左邊是衣帽間，右邊是書房，床後引入大自然光線，造了化妝間。設計師特別造了兩道趟門，可以將走廊空間劃入主人房，善用全層空間。衣櫃用絹面人造皮革，清潔方便，而「C」字形衣帽間除了有多組衣櫃外，還有一道特別設計的百葉門，原來是一個櫃，用來放他們穿過出街但不用經常洗的衣物。此外，為了保持空氣流通，廳和每間房都應戶主要求造了吊扇。廳的部分主要有客、飯廳和休閒閱讀區，沒有放電視，屋主可以望住花園和泳池景看書，享受人生。電視放在家庭房，而設計師將原有的廚房縮小，騰出空間造了小型吧枱，這間大屋簡直是應有盡有。

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