吳海昕蘇皓兒情人節逃到山上「避閃」　性感衣着打卡超有女神Feel

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-15 17:00

日前是2月14日情人節，一班有伴侶的藝人紛紛集體放閃。不過女神蘇皓兒（Chloe）就在翌日出Po透露自己情人節竟然去行山，疑似逃到山上去，非常搞笑。在Chloe的新相中，見到她穿着性感的行山裝，非常養眼。她標記了玉桂山，並寫道︰「情人節往山上去，還是被閃瞎了。」

Chloe和Sofiee疑似孖住去行山。（Instagram@sofiee_ng）

另一邊廂，跟Chloe老友鬼鬼的吳海昕（Sofiee）也在玉桂山一樣的打卡位影相，又見到Chloe在Story標記了Sofiee，相信二人可能是一齊行山。Sofiee雖然影到靚相，不過似乎她在情人節的運氣就一般了，她Story其中一句是︰「拖鞋都有另一半，而我卻沒有。」而她又出Po寫道︰「情人節倒楣透了。銀包丟掉、沒鎖匙回家要在街邊吃外賣。可是收到你們窩心的PM，還有人安慰我拖鞋的另一半是孖生弟弟不是情人，所以我不算命苦。沒錯，新年一定會快樂的。因為我還有你們哦。」Chloe也有留言安慰好友︰「在街吃外賣風味十足 (正能量達人)。」

Chloe和Sofiee近來經常孖公仔出動。（Instagram@sofiee_ng）

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