安樂蝸｜150萬豪裝950呎屋二人住勁闊落　連儲物房都好大收乜都得

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-16 11:00

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤和嘉賓林俊其介紹一個實用面積950呎的單位，只有夫婦二人住，相當寬敞。不過在長假期時，他們在外國生活的兒孫會回來短住，所以要預留空間，單位的設計重點是收納空間和要有隱藏式睡床。

屋主二人住大屋，當然夠闊落！（《安樂蝸》電視截圖）

客飯廳相當闊落，兩邊廳都造了幾組高身大櫃，中間就是展示區，放屋主的珍藏。廳主要用色是白色、米白色、淺木色、玫瑰金色、灰色和大花白雲石，呈現現代日式簡約加點歐式感覺，比較簡約。廳多用木條子材質，視覺上拉高樓底。設計師保留兩邊廳的大窗採光，全屋的牆身用牆紙為主。一入門的玄關左邊造了暗門的儲物房和暗門鞋櫃，洗衣機、乾衣機、紅酒櫃、清潔用品全部完美收起來。

其中一間房的地台造到跟窗台一樣高，加張床墊又多一個床位。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師在拆去工作房的門和牆，改用跟廳共用的高身櫃作為間隔，非常實用，且有暗藏了一張揭床，隨時給屋主的家人用。兩間睡房有儲物地台，其中一間房的地台造到跟窗台一樣高，加張床墊又多一個床位。屋內的燈光多用燈槽和射燈，減低累贅感。這個近千呎屋的設計連裝修費是150萬，裝修費頗貴，隨時可以夠付一個細單位的首期。

點擊下圖逐格看︰

+ 21 + 21 + 21

同場加映︰家居．築則｜單位改裝成小朋友天地 收埋成套鼓仲有條滑梯勁誇張

家居．築則｜單位改裝成小朋友天地 收埋成套鼓仲有條滑梯勁誇張