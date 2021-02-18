麥秋成爆跟湯怡婚事獲前女友祝福　蔡思貝反問︰做咩收得咁埋！

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-18 22:45

麥秋成周四（18日）出席電影《狂舞派3》首映禮，他負責設計電影中所有舞蹈場面，他直言自己也未有看過製成品，今次的製作過程也令他感到緊張︰「因為第一套《狂舞派》咁成功，咁《狂舞派3》好多人都好多嘅期待，咁究竟啲跳舞會唔會唔同啊，內容係點呢？而家好期待啲觀眾嘅反應。」

麥秋成表示在拍《狂舞派3》感到緊張。（陳順禎攝）

麥秋成和湯怡（Kathy）早前突然宣布婚訊兼榮升父母，令不少網民感到完全「估唔到」，被問到麥秋成是否故意收埋，他直說︰「其實我哋唔係刻意收埋，我哋都有出去食飯，喺啲大街小巷食都有，但係我哋又冇刻意同傳媒朋友講，或者同啲朋友講，都係我哋自己好靜靜地生活，我不嬲都唔係將啲戀情去公開嘅。（朋友都唔知？）朋友知，所以我哋冇刻意去避忌，只不過大家唔知道咁解。」他透露會在今個月26日辦簡單的簽紙結婚儀式，他直言都辦得如火如荼，幸好他的弟弟是Wedding Planner，可以幫手教他怎樣做。

麥秋成透露之前一向愛吃甜的Kathy因懷孕連甜點都不愛吃，有時又會作嘔作悶，現在情況就改善了。（陳順禎攝）

被問到麥秋成和Kathy是計劃好結婚，還是有BB於是決定結婚，他甜蜜的說︰「其實結婚就遲定早㗎啫，都一定結㗎喇！因為我哋都認定咗對方，我諗呢個天意安排底下，都唔需要計前後喇，咁橫掂都係一齊㗎喇，咁一次過啦，幾好啊我覺得，呢個係一個Gift嚟。」麥秋成透露現在對Kathy呵護備至，他笑言︰「行出行入都照顧佢啦，太后咁樣啦！」現時Kathy懷孕4個月，麥秋成還自爆Kathy特地買了一本書給他看，預備做一個爸爸。他又直認前度蔡思貝也有恭喜他們︰「好好，佢打電話嚟（話）『做咩收得咁埋嘅！』非常之開心嘅一件事。」

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