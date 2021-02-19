曾志偉上任即煞停《聲夢傳奇》　余詠珊認收到通知：已經與我無關

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-19 18:14

早前曾志偉及王祖藍獲無綫（TVB）邀請回巢，分別擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）及首席創意官，助TVB大改革，以提高其在激烈競爭中的吸引力，而助理總經理余詠珊最近亦被削權，不再管理綜藝節目，改為協助李寶安推動業務發展；而其被削權前，與老公兼星夢娛樂行政總裁何哲圖力谷的選秀節目《聲夢傳奇》，有指原定下月7日周日晚播出，但急急被曾志偉煞停。

余詠珊的職銜已改為助理總經理 （業務發展）而何哲圖則將於月底正式離任。（資料圖片）

余詠珊回覆傳媒時承認收到《聲夢傳奇》延期通知，所有事情均交由新上任的曾志偉安排及決定，已經與她無關，她又透露晚上10時半之綜藝節目、網上直播及網購平台現時皆屬曾志偉所管。節目監製陳旭亮接受傳媒訪問時亦承認節目暫時「Hold住」，正等候公司安排。除此以外，自2009年版稅風波後無綫與四大唱片公司的關係一直僵持，有指曾志偉有意與唱片公司重修舊好，一改星夢獨大的局面，更召何麗全回TVB，據悉近日曾已與四大唱片公司會面，情況暫時樂觀。

聲夢傳奇｜15位參賽者IG起底 呢四位最有機會做「星夢接班人」

點擊睇9位女參賽者：

+ 24 + 24 + 24

點擊睇6位男參賽者：