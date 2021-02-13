ViuTV「斷纜」播《戰毒》釀公關災難　背後涉全台發展最大致命傷

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-13 12:00

ViuTV自家製劇集向來口碑不俗，《教束》、《二月廿九》、《歎息橋》、《暖男爸爸》和《男排女將》等均獲得不少讚賞，更為電視台儲落不少忠實擁躉。可是，上周黃金時段毀譽參半的自家劇《太平紋身店》播畢後，本周播出由黃宗澤、吳卓羲、莊思敏、關智斌和周秀娜主演的外購合拍劇《戰毒》。 本來黃金時段播放外購劇已是ViuTV多年未解的困局，加上《戰毒》一劇無論是演員陣容及警匪題材均似TVB劇多過ViuTV製作，所以大部份嗒慣「ViuTV味」的觀眾都在討論區、ViuTV的社交平台專頁留言大罵，更揚言若ViuTV不正視民意腰斬劇集，將會罷睇抵制，但ViuTV方面僅回覆：「ViuTV重視不同觀眾的意見，提供不同類型節目，包括自製及外購。我們目前正有多部原創劇及綜藝娛樂節目製作中，並將於不久將來推出。」不似有意解決一場公關災難，其實造成這個膠着多年的困局背後有一個深層次的原因。

光看海報陣容已不符一貫ViuTV風格。（劇集海報）

ViuTV最為人所詬病就是往往在播出自家製電視劇掀起話題後，無法「乘勢追擊」維持熱度，在觀眾癮起期待《超感應學園》、《無限斜棟有限公司》等自家劇之際改播外購劇，令觀眾意慾大減，在這個娛樂尤其豐富、選擇萬千的年代，要人熄電視一點也不難，可是要人再次準時「擔定凳仔」坐在電視機前，可說難上加難。

香港人始終還是看本地製作最對味，光是對廣東話的親切感都難以替代，ViuTV集中將自家製劇集放在晚上9點半的黃金時段，綜觀2020年此時段共播出15部劇，當中9部為自家製的合拍劇及外判劇佔60%，6部為外購劇佔40%，而2019年的比例為7：3，自家劇仍未夠數填滿一條橫線時間的時段，甚至仍有好一段距離，更遑論8點、8點半的時段。

點擊圖輯回顧年度神劇《歎息橋》絕美香港取景地：

+ 27 + 27 + 27

雖然ViuTV愈來愈入屋、廣告亦愈來愈多，上年的討論度在《全民造星III》的帶動下，更不亞於開台54年的無綫，可是歸根究底始終是製作資金的問題，未能支撐全線自家劇。有知情人士透露，如果將外購劇集的支出，完全投入本地製作，好難拍到15集以上的劇集，即使當中或有班底願意割喉式減價接Job，依然未能填滿全年9點半的檔位。儘管無綫去年上半年收入大減，免費電視服務更蝕逾5億，但財力依然雄厚，有足夠攝影廠、人手，開劇成本低、時間又快，實是ViuTV現階段無法比擬。

點擊圖輯睇《男排女將》精彩劇照！

+ 31 + 31 + 31

雖然ViuTV自家製劇集質素仍然參差，但仍因為是本地製作而受矚目，並以同聲同氣引發共鳴，連帶建立電視台口碑，令香港觀眾有多一個選擇。是次公關災難若然選擇冷處理、漠視民意其實等同推開觀眾，又言，在這個科技發達的年代，作為觀眾實在有太多選擇，很現實的是沒有誰是誰選項中的唯一，今天能力撐你，下一秒同樣亦能選擇離棄你。