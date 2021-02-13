張敬軒入行19年見證興衰變遷　慨歎樂壇四分五裂：好想去返以前！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-13 12:27

張敬軒大年初一（12日）凌晨在IG開Live，吸引逾萬觀眾，除了即席演唱《俏郎君》、《情歸何處》、《無忘花》等歌曲，令觀眾大飽耳福之餘，又分享了一些看法，說着說着，可能是入行19年見證樂壇興衰變遷，他不禁感慨：「我想講下真話，其實呢幾年，無論唱片公司、電視台定娛樂公司，關於前幾年嘅版稅風波係咪都應該告一段落？其實我哋作為歌手，係好想有個平台可以唱歌，我成日都有睇ViuTV嘅《Chill Club》，都有睇《勁歌金曲》，而家個樂壇咁樣四分五裂好似……」他扶額欲言又止。

張敬軒入行19年見證樂壇興衰變遷。（直播截圖）

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「我記得我入行嘅時候係一個好好嘅時代，好想去返以前我入行、做細嘅時候。」張敬軒憶起舊日；又不忘為樂壇現況感可惜：「特別呢個時代有咁多咁好嘅歌，我嗰日睇Jer@MIRROR（柳應廷）同Jay（馮允謙）網上音樂會；又或者咁講，無論咩年代嘅歌手，其實只要有個平台，所有觀眾都係得益者，所以我好想有一班人，就算加埋我入去，係咪搞返掂，令頒獎禮又好，總之可以令樂壇有返氣氛，就算有競爭都係好，得益者都係聽歌嘅人。」最後他總結：「既然市道唔好、又有疫情，我覺得音樂係其中一個可以治癒人嘅途徑，一齊加油！」

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