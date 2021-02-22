GOT7驚喜合體出新歌《Encore》　Jackson王嘉爾擬定居北京陪家人

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-22 10:00

韓國男團GOT7上月正式完約，7位成員JB、Mark、Jackson、珍榮、榮宰、BamBam和有謙雖然各散東西，但堅持組合不解散。就在GOT7不續約一個多月多，成員驚喜合體推出新歌《Encore》，當是送給粉絲的禮物。

GOT7成員日前在各自IG上傳一個字，合起來就是歌名《Encore》及代表粉絲的綠色心型符號。《Encore》是GOT7回報粉絲一直對組合的不離不棄的禮物，亦是作為GOT7和粉絲一起的結尾曲。不少粉絲都表示催淚又感人，期待成員如承諾一樣，總有一天會由聚起來。

GOT7上月完約，7位成員各散東西。（IG/@jacksonwang852g7）

當中的香港成員Jackson王嘉爾日前在一節目講到，今年他將集中在韓國活動上。雖然他早就在內地和海外開始Solo活動，但一直受合約問題未能在韓國活動，因此簽約新公司後，終於有機會在韓國開展個人活動。Jackson也講到不知不覺間覺得父母已經變老，因此打算與家人一同定居北京做孝順仔。

GOT7驚喜合體，成粉絲送上新歌《Encore》。（MV截圖）

Jackson擬定居北京陪家人做孝順仔。（IG/@jacksonwang852g7）