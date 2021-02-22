陀槍師姐2021．短劇評四｜最後十集步入高潮　洪永城可挽回口碑？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-22 20:00

無綫（TVB）劇集《陀槍師姐2021》第16-20集劇評。

《陀槍師姐2021》在飽受香港觀眾劣評之時，終於播到第20集。對於這套滿載回憶情懷的經典IP翻拍劇集，未播之前觀眾是充滿期待的，可惜事與願違，翻拍除了演員大換血，《陀槍師姐2021》也變了味，失去原有的「陀槍」味。

其實大家一早就估到啦。（《陀槍師姐2021》截圖）

新發展更緊張

不過睇劇應該持平，以喜劇的標準來說，《陀槍師姐2021》其實值得花費一小時收看，最起碼它能帶給人輕鬆快樂的心情，可以暫時忘卻煩惱。無論是「懸案小組」的搞笑查案手法，陳豪和宣萱那個發生在中年的浪漫愛情故事，羅子溢、洪永城和鄧佩儀的三角感情線，抑或是充滿刺激的黑幫爭權奪利的情節，其實並沒有大家想像中那麼一文不值。

睇住宣萱（飾戴安娜）慢慢成長，由怕開槍到克服了開槍。（《陀槍師姐2021》截圖）

對比起上周談情說愛，講及陳豪（飾蒙漢森）和宣萱（飾戴安娜），今個星期劇情顯然緊張得多。當然他們最終就是走在一起，陳豪更幫助宣萱克服開槍的恐懼，第20集還向親友公開了戀情，手法雖然老套但卻會令人受落。

鄧佩儀（飾許千盈）有演技嘅，呢幕好感人。（《陀槍師姐2021》截圖）

洪永城擔大旗

而今個星期的精彩之處，就是鄭俊弘（飾程百強）、羅子溢（飾劉達華）、李成昌（飾金海東）和洪永城（飾張耀忠）所處於的黑幫線，喜劇之中的槍戰搏火當然可以帶來刺激感，但真正精彩的還是這四位角色爾虞我詐，勾心鬥角的情節。

根據TVB套路，後期洪永城一定會「黑化」。（《陀槍師姐2021》截圖）

鄭俊弘表面上與洪永城競爭，實質就是得到了「話事人」李成昌的支持販毒，羅子溢表面上是由低做起的「古惑仔」，但其實是警察臥底，而且三番四次「出賣」鄭俊弘，李成昌一邊扶植洪永城上位，實際上是為製造「鷸蚌相爭」的局面，令自己「漁人得利」，其中最精彩的是，洪永城表面是斯文君子，但卻是四位之中城府隱藏得最深的。

《陀槍師姐2021》能否起死回生，挽回口碑，就要睇最後十集。當中的關鍵就是，洪永城的「黑化」之路是否精彩，夠不夠力量令觀眾看得咬牙切齒，能不能令大家產生共鳴感。

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