陀槍師姐2021．短劇評三｜新鮮感已過缺點浮現　太快揭盅成敗筆？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-14 13:00

無綫劇集《陀槍師姐2021》第11-15集劇評。

《陀槍師姐2021》今個星期的主線劇情主要在洪永城（飾張耀忠）、鄭俊弘（飾程百強）和羅子溢（飾劉達華）的黑幫社團上，其中參雜了羅子溢做臥底上位追查毒品交易，以及有陳豪（飾蒙漢森）和宣萱（飾戴安娜）追查懸案。

懸案小組劇情線反而精彩些少，因為結果永遠估唔到。（《陀槍師姐2021》截圖）

上一篇劇評已經講過，《陀槍師姐2021》走向是一套以正劇包裝的處境喜劇，每集獨立去睇的話，雖然有笑有淚，有溫情有刺激甚至偶有「福利畫面」，但以每周以至整體來看，劇情卻顯得不夠緊扣，沒有懸念或是追看意欲。睇完兩星期十集的《陀槍師姐2021》後，所謂的「蜜月期」已過，其實非常容易流失觀眾。說白了就是：「出面咁多選擇，套嘢又唔係吸引，咁點解要睇？」喜劇可以輕鬆無壓力，但不能欠缺追看性的。

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其實劇情太易估真係唔好。（《陀槍師姐2021》截圖）

改善的方法，除了加多點笑料，其實也可以參考以往偵查類型的劇集，在第一周劇情就留下懸念以及「問號」，打個譬如：宣萱被陳豪射中，中槍倒地，又或者喜劇化一點，宣萱和陳豪結婚。如果明知主線發展會有「真空期」，就應該用倒敘法去說故事去加強可觀性，勾起大家的好奇心，而不是平鋪直述地講故仔，盼望會留得住觀眾。類似的問題其實也出現在不少劇集上，多加改善一定能令劇集錦上添花。

每套劇好似冇感情線就唔成事咁。（《陀槍師姐2021》截圖）

而然，以上的都不是最致命，因為「劇情橋段老土」才是最致命。TVB劇經常會有角色「三角戀」這個元素，即是角色A愛上角色B，但是B又愛上C，C又不愛B，最後有情人不終成眷屬等等。每年一兩套就尚且可以接受，但如果每一套劇集都有三角戀情節，就難免觀眾會「食滯」。

羅子溢做臥底係好，但係點解要咁快開估？又要覺得其他人估唔到，特登提醒觀眾佢就係臥底。（《陀槍師姐2021》截圖）

其次「臥底追兇」也是一個老掉牙的套路，但既然安排羅子溢混入社團做臥底，又為何不將他的身份繼續隱瞞下去呢？難得頭兩星期製造了一個懸念，隱藏了羅子溢是警察臥底的身份，但劇集未過半又突然「開估」，實在是無奈。

唔係話浪漫唔好睇，但係橋段可唔可以新少少？（《陀槍師姐2021》截圖）

按照TVB劇慣例，前期愈好人的，後期一定會「黑化」變奸角。就《陀槍師姐2021》第1-15集來看，已經不難看出鄧佩儀（飾許千盈）就是李成昌（飾金海東）的親女，而洪永城（飾張耀忠）與李成昌亦存在住一定的瓜葛，不難看出，《陀槍師姐2021》洪永城的角色發展就是《殺手》的謝東閔（飾關啟揚）的複製版，最終走上黑化之路。如果要用一個經典IP創造一個新的經典，其實應該一拼創新劇集元素，而不是用舊酒新瓶。

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