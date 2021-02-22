謝東閔爆當日與朱智賢開記者會前諗咗陣︰覺得呢個係我值得幫嘅人

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-22 22:00

謝東閔女友朱智賢（Ashley）去年4月被發現和已婚人夫黎振燁在車廂密會，引起軒然大波，即時形象插水且被TVB雪藏停工。其後謝東閔陪着對方一同開記者會，講出一句：「我會陪你走過呢一關！」對女友不離不棄的暖男形象非常加分，而Ashley近來也密完更新社交平台，疑似為復工鋪路。謝東閔早前在由林盛斌（Bob）和麥玲玲主持的節目《Master's Talk 師父有請》上談及當日記者會的心路歷程。

謝東閔和朱智賢雖曾傳出分手，但謝東閔否認過有關傳聞。（Instagram@brian_tsetse）

「Crazy Runner」的陳山聰、袁偉豪、姚子羚和謝東閔上節目做嘉賓，他們形容「Crazy Runner」的關係非常好，謝東閔講到當日Ashley出狀況時，他第一時間是找陳山聰和袁偉豪傾訴，他說：「佢哋叫我冷靜，因我好唔開心，慢慢就用時間去沖淡件事。至於出唔出嚟開記者會，我諗咗一陣，後來覺得呢個係我值得幫嘅人，之後一齊努力。過去呢半年我哋好開心，一齊行山、做運動，希望有更多正能量，感情經歷過一啲事之後會更加穩固。」果然是有情有義。

謝東閔在節目中剖白與朱智賢的關係。

重溫朱智賢、謝東閔記者會情況：

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