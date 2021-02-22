樓盤傳真｜151萬豪裝1411呎退休大屋　廳、房全望海景勁識享受

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-22 07:30

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，上月一集介紹一個位於白石角海日灣的海景大單位，只有一對夫婦和兒子住，非常闊落。原來這間屋是夫婦動用退休金買的「退休屋」，所以更加豪花金錢設計，作長遠居住。

1411呎的海景單位。（《樓盤傳真》電視截圖）

這個三人住的1411呎單位，客廳和房都望到海景，簡直令人心曠神怡。不過設計師要照顧到兩代人的設計要求，屋的主要部分以父母喜歡的時尚、優雅為主，客廳有雲石配木材質的設計，再用布紋、皮紋等元素，舒服溫暖。其中一個特別之處是玄關的屏風，因為大門口對正梳化，戶主不希望「一眼睇晒」，所以設計師造了一道可以開關的屏風。而客廳的儲物位有黑鐵架、門口展覽櫃、大型儲物櫃等，非常充足。客廳和飯廳中間有一道暗門通住走廊到各房間，不過單位的缺點就是這條長走廊，設計師在燈光上改善視覺上效果，又善用走廊空間，加設鞋櫃和儲物櫃。

不同用色和材質區分開客廳和飯廳。（《樓盤傳真》電視截圖）

主人房方面，加入了玫瑰金元素，牆身、床背和衣櫃把手都有設計，盡顯優雅感。另一邊廂的兒子房，感覺大不同，除了燈光極暗外，主要用黑、白、灰三色，營造型格的感覺。另外，還有一間多功能房，戶主可以跟朋友在這裏打牌、聊天，同時都有海景。這間房又有大量收納櫃，連書枱都是隱藏式的。而大廳是用來做家族聚會的地方，戶主年紀小的孫仔、孫女經常到訪，所以家居安全是他們的首要條件。廚房用玻璃門，出入都見到裏面情況，避免家居意外發生。另一個改動，是客廁的門口，原來的客廁門口對正囝囝房門口，所以設計師作小改動，同時令洗手間空間分配更實用。由於是「退休屋」，屋主落重本裝修，豪花151萬裝修費，實行最緊要住得舒服！

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