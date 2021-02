「味之天使」鄭瑩瑩曬過大禮物資　勞力士名錶最吸睛夠晒豪！

撰文: 李婉文 最後更新日期: 2021-02-21 15:45

曾在無綫節目《味分高下》擔任其中一位「味之天使」的2007年落選港姐鄭瑩瑩,在2012年離開TVB後轉做公關,又與友人合資開公關公司。2019年爆出獲圈外男友求婚,二人非常甜蜜幸福。

過大禮的物資齊全,最吸睛的相信是一隻名錶。(Instagram@destinycheng)

鄭瑩瑩日前在IG貼出過大禮的照片,他們更一起跟過大禮的物資影合照,照片可見,除了有金豬、巨型龍鳳金鈪和海味外,還有一隻Rolex名錶。鄭瑩瑩留言寫上:「落訂,禮成」,又標記了「#delay左成年終於就快攪掂喇」、「#contractforlife」等等。而她在IG Story貼了兩隻名錶,一隻是過大禮的Rolex,另一隻是同樣價值不菲的百達翡麗(Patek Philippe),疑似是戴在未婚夫的手,果然夠晒豪!而2007年同屆落選港姐黃智雯和趙希洛都留言恭賀,黃智雯說:「Congratulations babe!」趙希洛則說:「Looking Gorgeous, Congratulations to the lovely couple. So happy for you!」

