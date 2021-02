林作一句「No pxxxy」辣着前女友麥明詩：停止性別歧視

撰文: 秦志鴻 最後更新日期: 2021-02-21 18:45

林作早前因一句「抄我100萬?」激嬲百億富三代鍾培生,搞到鍾培生要下戰書要求與林作在擂台上隻揪。經過幾番網上「激戰」,林作今日(21/2)終於都在Facebook宣布:「我接受挑戰。」但此應戰宣言,又再激嬲前女友麥明詩。

林作的宣言激嬲前女友。(麥明詩Facebook截圖)

應戰鍾培生答應上擂台 林作女友裕美吩咐:買定份人壽寫我名

+ 4 + 4 + 4

大概因為林作的一句「No pxxxy」,麥明詩看到後火冒三丈,隨即在個人Facebook上回回應林作,要求他別作侮辱女性:「你地兩個打還打, stop making sexist remarks. Vaginas are no weaker than penises. Your mothers had more courage and strength than both of you when they gave birth and raised you. Stop equating weakness and cowardice to women.(意譯:你哋兩個打還打,停止用性別歧視的字眼。陰道不比陰莖弱。你地的母親誕下你哋、湊大你哋,比你哋更有勇氣。所以停止弱化女性)。」雖然麥明詩此舉大獲粉絲讚好,但有部分網民認為麥明詩「講嚟都嘥氣」,更直指林作是麥明詩的人生污點。

睇睇麥明詩靚相: