一文看清林作鍾培生百萬擂台戰起承轉合　無間斷挑釁合約都撕爛埋

林作於上周五(19日)在有「百億富三代」及「香港電競之父」之稱的鍾培生的YouTube頻道中「挑機」,因為留言一句「抄我100萬 ?」而辣㷫對方宣戰上擂台隻揪,兩人現已進入備戰狀態密密互相挑機。林作的前女友麥明詩和現任裕美亦因為公開評論事件而成為關注,大批網民連續四日食花生看事件的動向,簡直精彩過睇戲。

林作的一句:「抄我100萬?」觸發一場「百萬擂台戰」。(林作FB圖片)

鍾培生接受過正式的西洋拳訓練,亦上過擂台比賽。絶對是打得之人。(IG@khdcheung)

一文睇清林作鍾培生擂台戰時間線 「抄我100萬?」觸發隻揪事件

早前已經交代過觸發「百萬擂台戰」頭三日的事態發展,鍾培生與林作達成共識表示讓他備戰四個月準備拳賽,而林作亦大大聲表示自己正在練習「中國古拳法之金蛇纏絲手」。去到20日晚上,林作在社交網站發文表示得知鍾培生原來是牛津大學畢業高材生,建議不如動腦分高下:堂堂牛津畢業,又哈羅公學舊生,再做過下大律師,都叫做專業人士,而家又搞下生意仔咁樣,點解我哋兩個唔係出嚟動下口、動下腦,對港人嚟講亦都更有營養。嗱,聽住,而家我搵港台《視點31》,我同佢Pitch,我同你上去做一場辯論,帶畀香港人嘅價值又點止30萬、100萬呢,搵埋陶傑同麥玲玲做評判嘉賓又點話。」

林作亦強調自己雖然望落弱不禁風,但身體好fit自信心滿滿:「我在這裡重申,不代表不參加拳賽(本人正多方進行諮詢,由於對拳擊過於陌生,但目前信心滿滿,因為本身就是運動員),但來多個辯論,絕對是對拳賽來說很好的前哨站。目前有媒體正在嘗試安排,無所謂,拭目以待。」對此,鍾培生則表示奉陪到底:「你肯打嘅話,唔好話辯論,歌都陪你唱。No bullsxxt let's go.」

當晚林作亦上載一張列出「百萬擂台戰」的十項條件,包括「同佢打;場地你揀;真實裁判真實賽規;無任何直播或觀眾,只可相關教練及工作人員;所有在場人士簽保密協議不得外洩賽果;場地出入亦圍封,直接車出車入;半年時間要求對方支付所有教練費用及你時薪; 輸咗所有醫療費用佢需要全數付款;半年時間專練捱打及走位,三回合9分鐘;三回合佢贏唔到,就再俾多一百萬」然而林作卻強調「我的條件,絕對不會這麼苛刻。」,引起網民批評「搞咁多無謂嘢」。

十項條件的截圖。(Facebook/@林作)

21日下午,林作在Facebook正式宣布接受鍾培生的戰書上擂台隻揪:「各位,本人正式宣佈:我接受挑戰。詳細資料需要和鐘(鍾)生夾下,請大家稍候。Let’s go. No pxssy.我從未龜縮過。我係林作。打殘鍾培生計劃,由今日開始。」他向《香港01》記者透露自己由始至終都沒有打算「龜縮」,計過度過才公開應戰,更稱:「佢會成為我拳擊生涯第一個手下敗將。」他亦豪言會簽生死狀,因為「我怕佢出事佢媽媽會怪我」,亦自爆現任女友裕美吩咐自己「買定人壽保險寫佢個名」,似乎對林作沒有太大信心。

林作在Facebook正式宣布接受鍾培生的戰書上擂台隻揪(Facebook:林作)

裕美叫林作買定人壽保險寫自己個名。(ig圖片)

曾與林作拍拖的麥明詩向傳媒表示沒有致電關心林作,並表示很期待「百萬擂台戰」會成事。然而見到林作應戰宣言中的一句有歧視女性傾向的「No pxssy」之後,在社交網站發文炮轟對方停止性別歧視:「你地(哋)兩個打還打, stop making sexist remarks. Vaginas are no weaker than penises. Your mothers had more courage and strength than both of you when they gave birth and raised you. Stop equating weakness and cowardice to women.(停止使用性別歧視的字眼。陰道並不比陰莖弱。你們的媽媽辛苦誕下你們、湊大你們,比你們來得更有勇氣。所以別把軟弱和懦弱與女性畫上等號了)。」

麥明詩。(麥明詩IG圖片)

林作的宣言激嬲前女友。(麥明詩Facebook截圖)

21日晚上,林作又再Facebook發文向新任無綫副總經理曾志偉寫公開信:「本人將同終(鍾)生提議,建議TVB買下『臨終之戰』直播權。既然閣下負責綜藝節目,希望改革,一洗頹勢,咁就讓無綫回歸當年本質,為大家帶來真正嘅娛樂吧。」他更自信爆棚地寫道:「我能夠一舉將收視推上當年高峰。因為本人代表的,就是現今時下的娛樂。」

曾志偉早前獲正式任命為副總經理。(資料圖片)

鍾培生於21日晚上亦發文回應多次寫錯自己姓氏做「鐘」和「終」的林作的應戰宣言「我從來唔打女人,你將會係第一個,我會打到你記得我個鍾字點寫,Sign the fucking contract,No bullshxt let’s go」

(Instagram:@khdcheung)

鍾培生亦於網上分享備戰片段,片中他以花式跳繩鍛煉體能,表情相當認真,更寫道:「No Bullshxt let's go」,戰意十足。稍早前他拍下與家人食飯片段,說道:「老竇、阿媽、阿嫲擔心我打死人,喺度唸緊經。」看來二人對待隻揪一事之認真已嚇怕家人。

今日(22日)下午,林作上載一段自己仔細翻閱一份文件的影片:「各位,呢份係鍾培生send畀我嘅拳擊賽事舉辦合約,兩版紙,唔知咩律師寫嘅,中文合約我都未簽過,咁嘅垃圾你都send畀我?親自嚟同我傾過!」,他更留言表示「咩鬼律師寫嘅爛鬼拳擊賽事舉辦合約?0分重作!」

林作上載一段自己仔細翻閱一份文件的影片(Facebook:林作)

之後表示該份合約是垃圾,並將合約撕爛,(Facebook:林作)

鍾培生對此亦回應指:「除咗生死狀同埋出場費唔改得,有咩可以配合你?」

(Instagram:@khdcheung)

